VR-brillen belachelijk? Vroeg of laat hebben we er allemaal één Ronald Meeus

10 april 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Virtual reality-brillen zijn nog altijd ontzettend duur en dat is een probleem: er zijn immers nog steeds niet zoveel redenen om daar je geld aan uit te geven. De fabrikanten lijken van de tegenvallende interesse alvast niet wakker te liggen: die blijven gewoon stevig investeren.

Momenteel zijn er in de Benelux VR-brillen van 21 merken te koop, waaronder toppers als HTC Vive, Oculus Rift en PlayStation VR. Maar storm loopt het voorlopig nog niet voor de technologie. Volgens marktonderzoeksbureau IDC is het aantal wereldwijd verkochte brillen zelfs fors gedaald vorig jaar, met 4,6 miljoen stuks ten opzichte van 6,7 miljoen apparaten in 2017. Wereldwijd zijn er nu 20 tot 25 miljoen VR-brillen in gebruik, aldus onderzoeksbureau Statista.

Desillusie

We kunnen diverse redenen opsommen waarom het enthousiasme voorlopig ondermaats blijft. Zo is er om te beginnen de prijs, die nog steeds in de honderden euro’s loopt, en het feit dat je een zware - en dus dure - pc nodig hebt. De technologie is ook nog steeds in volle ontwikkeling, waardoor de kans groot is dat je iets koopt dat volgend jaar alweer verouderd is. Er is het vervelende gedoe met kabels en andere externe elementen. Maar vooral: er is tot nu toe eigenlijk geen enkele applicatie die gebruikers ertoe beweegt en masse zo’n bril aan te schaffen. Er zijn wel enkele uitstekende games en ook de professionele toepassingen zitten in de lift, maar vaak krijgen die ook niet de aandacht die ze verdienen.

Veel vertrouwen schept dat niet voor de toekomst van de technologie, maar de fabrikanten zelf lijken het zich niet aan te trekken. Die lijken erop gebrand om zo lang vol te houden tot de interesse er wél is. “Wij zijn best tevreden met het huidige bereik,” aldus Michael Denny, directeur gameontwikkeling bij Sony PlayStation. “Onze catalogus omvat momenteel 300 games voor virtual reality en de mensen die er gebruik van maken, zijn tevreden. We vertrouwen er ook op dat mettertijd meer ontwikkelaars op de kar zullen springen en dat we zo ook steeds meer spelers zullen bereiken. Wij zullen er alleszins in blijven investeren.”

Blijvende investering

Ook HTC Vive en Oculus Rift, de twee andere grote spelers, blijven investeren in de VR-technologie, met nog meer aandacht voor andere toepassingen. Zo liet HTC onlangs demo’s zien van een toepassing waarbij baseballspelers hun slagen kunnen oefenen en een andere waarin beursmakelaars letterlijk tussen de verschillende beurskoersen kunnen lopen. Tegelijkertijd wordt er met man en macht gewerkt aan het wegwerken van technologische euvels en mankementen. HTC introduceerde onlangs oogtracking in zijn Vive. Met de introductie van een draadloze adapter en een hernieuwde interesse in standalone headsets (draadloze headset die zonder smartphone of krachtige game-pc werkt, nvdr) worden ook stappen gezet om de kabelspaghetti terug te dringen.

VR-brillen: de drie toppers

HTC Vive

De meest geavanceerde VR-headset heeft meteen ook de hoogste prijs: de standaardversie kost € 599. Je hebt ook een pc nodig die relatief krachtig is, met minstens een Intel Core i5-chip en een GeForce GTX 1060-videokaart. Dat impliceert een toestel met een minimale kostprijs van € 1.000. Mac-gebruikers kunnen voorlopig nog niet aan de slag met de HTC Vive. Bekijk hier de HTC-brillen.

Oculus Rift

Oculus VR (bekend als Oculus) pionierde met VR-bril Oculus Rift. De basisset koop je tegenwoordig voor € 399, maar ook hier heb je een zeer krachtige pc nodig. Bekijk hier de Oculus-brillen.

PlayStation VR

Wie het goedkoop (€ 299), maar toch kwalitatief wil, en ook enkel games wil spelen, is het best af met de PlayStation VR. Je hebt sowieso een Playstation 4-console nodig (€ 300). Bekijk hier de PlayStation VR.

