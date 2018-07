VR-bril laat je hoogtevrees overwinnen Arne Adriaenssens

12 juli 2018

13u57

Bron: NBC 0 Multimedia Aan de universiteit van Oxford heeft men een nieuwe therapie tegen hoogtevrees ontwikkeld. Er komt geen therapeut meer aan te pas, enkel een VR-bril.

De onderzoekers stelden een testpanel van 100 mensen met hoogtevrees samen. Gemiddeld worstelden ze al 30 jaar met het probleem. 49 onder hen gingen twee weken lang in virtual reality-therapie. De andere 51 kregen die behandeling niet.

Zes weken na het begin van het experiment werden de proefpersonen meegenomen naar een echte hoogte. Zij die geen therapie ondergingen waren nog steeds even bang als voordien. Van de 49 testpersonen die wel twee weken met de bril trainden, waren er 34 van hun angst verlost.

Bergpassen, hangbruggen en liften

Hun leven veranderde sindsdien drastisch. “Ze gaan naar plekken waar ze nooit eerder konden komen”, verklaarden de onderzoekers aan NBC. “Ze wandelen langs bergpassen, nemen hun kinderen mee over hangbruggen en durven terug de lift te nemen.”

Met hun VR-bril op werden de testpersonen blootgesteld aan een allegaartje aan hoogtes. Zo moesten ze over een gammele brug wandelen of een kat uit een boom redden. Een virtuele therapeut praatte ondertussen op hen in als mentale steun.

3 tot 5 procent van de wereldbevolking zou aan acrofobie of hoogtevrees lijden. Het siert daarmee op de zesde plaats wat meest voorkomende angsten betreft.