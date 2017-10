Voorverkoop iPhone X is vandaag begonnen 13u21

Bron: ANP 0 AFP Multimedia Het nieuwe vlaggenschip van Apple, de iPhone X, is sinds vanochtend te bestellen. Het is niet bekend hoeveel mensen in de eerste uren al zo'n toestel hebben gekocht.

De eerste toestellen zouden op 3 november moeten worden geleverd. Maar wie vrijdag aan het einde van de ochtend probeerde te bestellen, kreeg een bericht dat het toestel pas over vijf tot zes weken klaar is voor verzending. Dat kan betekenen dat er veel vraag is, maar er zijn ook onbevestigde berichten dat de fabrieken van Apple moeite hebben om op tijd genoeg iPhone X-toestellen te maken. Ze zouden vooral worstelen met FaceID, de geavanceerde gezichtsherkenning in het toestel. De iPhone X is het duurste toestel dat Apple heeft gemaakt. Er zijn twee versies. De iPhone X van 64GB kost 1.159 euro, de variant met 256GB is voor 1.329 euro te koop.

Het toestel heeft een scherm dat de hele voorkant vult en gezichtsherkenning waarmee de gebruiker moet inloggen. Mensen kunnen die FaceID ook gebruiken om geld over te maken. Het heeft geen vingerafdruksensor of Home-knop, die wel op andere iPhones zitten. Daarnaast heeft Apple zogeheten animoji's ontwikkeld voor de iPhone X. Dat zijn geanimeerde emoji's die je zelf kunt bedienen via FaceID. Zo kun je iemand een pratende drol met een persoonlijke boodschap sturen in Apple Messages. De naam van de iPhone X verwijst naar het Romeinse cijfer voor tien, omdat Steve Jobs tien jaar geleden de eerste iPhone presenteerde. De smartphone staat boven de 'reguliere' iPhones 8 en 8 Plus, die al op de markt zijn.

