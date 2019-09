Voorspelling: deze nieuwste gadgets wil jij binnenkort ook hebben Ronald Meeus

11 september 2019

11u00

Op de Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlijn wordt jaarlijks een reeks nieuwigheden op gebied van consumententechnologie voorgesteld. Van de volgende zeven gadgets waren we alvast enorm onder de indruk.

Sonos Move: bluetooth speaker voor binnen én buiten

Met de Sonos Move zet de Amerikaanse audiopionier voor het eerst een stap naar buiten. Letterlijk: met een handig handvat achteraan kan je de Sonos speaker nu ook meenemen naar de tuin. Waar hij via Sonos’ Trueplay-tuning de akoestische omgeving scant om het beste geluid af te leveren. Volgens Sonos-CEO Patrick Spence kan de Sonos Move bovendien niet enkel tegen een plons, maar ook tegen een serieus stootje. “We hebben er een stuk beton op kapotgeslagen, en toch bleef hij muziek afspelen”, aldus Spence.

Het belangrijkste minpunt blijft hetzelfde als dat van alle andere Sonos-producten: je kunt er geen muziek op afspelen via Bluetooth, waardoor iedereen die vanaf zijn eigen smartphone wil participeren ook de app van het bedrijf moet installeren. Richtprijs: € 399.

Wasmachine met artificiële intelligentie

De meeste wasmachines hebben tien tot twintig verschillende programma’s, afhankelijk van het soort textiel dat je weer schoon wilt hebben. LG Electronics brengt tegen eind dit jaar echter een aantal wasmachines op de markt waarbij je niet langer zelf het programma moet kiezen: de ingebouwde artificiële intelligentie zal dat voor jou doen. Hoe? De wasmachines zullen voorzien zijn van sensoren, die onder meer het gewicht van het ingebrachte textiel wegen, maar ook metingen doen naar de fijnheid van het wasgoed dat in de trommel belandt. Op basis daarvan kiest de AI zelf het juiste programma. Over de prijzen van deze schoonmaakbeestjes houdt LG de lippen voorlopig stijf op elkaar.

Tv’s onmiddellijk op Netflix afgestemd

Flink veel nieuwe tv’s worden al standaard geleverd met een Netflix-knop op de afstandsbediening. De volgende stap dient zich momenteel aan: tv-fabrikanten gaan nu ook in zee met Netflix om de films en tv-reeksen die op het platform verschijnen zo optimaal mogelijk op de schermen te brengen.

Het Japanse merk Panasonic integreerde in zijn recentste gamma tv’s bijvoorbeeld een ‘Netflix-calibrated’ beeldmodus. Dat zou beeld moeten opleveren dat eruitziet alsof het op de monitor van de regisseur van die ‘Netflix Originals’ wordt afgespeeld.

Het ligt ongeveer in dezelfde lijn als de ‘Filmmaker’-modus die Panasonic (net als concurrent LG Electronics, trouwens) in zijn toekomstige modellen wilt inbouwen, en die eveneens gericht is op een zo goed mogelijke weergave van films. Bekende regisseurs als Christopher Nolan (Dunkirk), Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood) en Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street) hielpen daaraan mee.

Anti-snurk-band

De naam Philips zie je nog steeds opduiken op heel wat elektronicaproducten, maar dat wil niet zeggen dat het Nederlandse elektronicaconcern die toestellen ook nog werkelijk zelf maakt. Zo zit hun ontwikkeling en productie van tv’s bijvoorbeeld al een klein decennium in handen van de Chinese groep TP Vision.

Wat Philips wél nog zelf ontwikkelt, zijn apparaten die ons persoonlijk welzijn moeten verbeteren. Zoals de Snoring Relief Band, waarvan de ingebouwde sensoren je slaaphouding meten. De meeste mensen die snurken doen dat namelijk wanneer ze op hun rug liggen. Door middel van vederlichte vibraties word je op zo’n moment geconditioneerd om weer op je zij te draaien. De richtprijs van dit hebbeding is voorlopig nog onbekend.

Stijlvolle externe harde schijven

Veel gebruikers zweren nog altijd bij een externe harde schijf om hun bestanden op te bewaren. Zeker wanneer het om ‘zwaardere’ data als grote foto- en videobestanden gaat, is opslag in de ‘cloud’ nog altijd erg traag en belastend.

Seagate, een bekende fabrikant van zulke externe harde schijven, zorgt ervoor dat je ook over straat kan met zo’n ding. De One Touch SSD van het bedrijf is gehuld in een geweven stof in zwart, wit of met een blits camouflagepatroon. Maar veel belangrijker is natuurlijk wat er onder die stof zit: een externe harde schijf met overdrachtssnelheden tot 400 megabyte per seconde via USB 3.0. De versie van 1 terabyte zal € 165 kosten en komt dit najaar op de markt.

AirDresser: stomerij in huis

Bij Samsung draaide het tijdens deze IFA vooral om huishoudtoestellen. En daar zat meteen eentje bij die goed is voor een geheel nieuwe categorie: de AirDresser is een hi-tech-kleerkast, die erop gericht is om je broeken, shirts en jasjes schoon, fris en fleurig te houden, zonder dat je er nog mee naar de stomerij hoeft. Met lucht- en stoomstralen wordt het textiel opgefrist, waarna het met een warmtepomp ook weer wordt gedroogd zonder te krimpen of beschadigd te raken. En er zit ook nog eens een geur- en stoffilter in.

Samsung stelde verder ook een steelstofzuiger en luchtzuiveraar voor, maar de AirDresser was veruit het spectaculairste product van de drie. Prijs en beschikbaarheid nog onbekend.

Spraakgestuurde koptelefoons

Koptelefoons blijven enorm populair, en ook dit jaar weer kwamen merken als Philips en Sony met nieuwe modellen op de proppen. Het Duitse Sennheiser spande dit jaar de kroon met de nieuwe Momentum Wireless-headsets, die - naast de nog verbeterde akoestiek en afwerking in de toestellen - ook weer van een paar nieuwe slimmigheden voorzien zijn. Ze gaan bijvoorbeeld automatisch aan en uit bij het open- of dichtklappen. Maar de belangrijkste nieuwigheid is dat ze uitgerust zijn met een microfoon waarmee ze toegang geven tot spraakassistenten als Siri, Google Assistant en binnenkort ook Alexa. De winkelprijs van de nieuwe Momentum Wireless wordt € 399.

Bekijk hier de best beoordeelde koptelefoons.

