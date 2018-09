Voormalige moderator klaagt Facebook aan omdat de job haar "traumatiseerde" jv

25 september 2018

Selena Scola moest als moderator bij Facebook de inhoud van duizenden posts op de sociaalnetwerksite

screenen om na te gaan of ze de regels niet overtraden. Daar hield Scola naar eigen zeggen een posttraumatische stressstoornis aan over. Ze acht het bedrijf daarvoor verantwoordelijk en sleurt Facebook voor de rechter.

Scola vindt dat Facebook zijn personeel niet voldoende bescherming biedt tegen de harde beelden die sommige gebruikers online zetten. Ze diende vrijdag klacht in tegen het bedrijf. "Elke dag posten Facebookgebruikers miljoenen video's, foto's en livestreams van kindermisbruik, verkrachting, foltering, bestialiteit, onthoofdingen, zelfmoord en moord", luidt het in de aanklacht.

Scola beweert erin dat ze psychische problemen heeft en aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) lijdt, als gevolg van de "constante en directe blootstelling aan de zeer schadelijke en uiterst storende beelden op de werkplek". Als ze een computermuis aanraakt, een kil gebouw betreedt, geweld op tv ziet of hels lawaai hoort, kan ze last krijgen van PTSS.

Facebook heeft minstens 7.500 moderatoren in dienst, schrijft Time. Het bedrijf beweert zelf dat het de personeelsleden psychologisch bijstaat, dat het de traumatische beelden aanpast en dat het de moderatoren opleidt om symptomen van PTSS bij zichzelf te ontdekken. Maar volgens Scola moeten de moderatoren werken "in gevaarlijke omstandigheden die slopende fysieke en psychologische schade veroorzaaken". In haar aanklacht stelt Scola dat Facebook in gebreke blijft wat de psychologische opvang van het personeel betreft.