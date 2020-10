Voor elk wat wils en elk budget: dit zijn de beste scheerapparaten Thomas Smolders

12 oktober 2020

10u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Je baard trimmen of scheren lijkt in principe vrij simpel, maar zodra je op zoek gaat naar het ideale apparaat zal je merken dat er heel wat bij komt kijken. Hoeveel mesjes heb je nodig? Welk toestel dient waarvoor? Wat zijn de verschillende scheerwijzen? Onze techredacteur ging op zoek en selecteerde vijf toestellen.

Braun Series 3 300BT (vanaf 68,99 euro)

Perfect voor : wie weinig baardgroei heeft en een gladde kin wil.

Op zoek naar een toestel waarmee je alle haartjes op je kin kan verwijderen? Een scheerapparaat is wat je nodig hebt. Die bestaan in drie varianten: een elektrisch scheerapparaat, een elektrisch scheermes en een reisscheerapparaat. Die laatste zijn compacter, maar niet echt bedoeld voor dagelijks gebruik.

Een elektrisch scheermes zoals de Braun Series 3 300BT doet denken aan een traditioneel scheermesje en heeft een recht foliescheerblad. Daarmee maak je rechte, op en neer gaande bewegingen over de huid. Daardoor is het ideaal voor wie minder gezichtsbeharing heeft of egale oppervlakken wil scheren. Bekijk de Braun Series 3 300BT.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Philips Series 9000 Prestige SP9820/12 (vanaf 229 euro)

Perfect voor : wie veel baardgroei heeft en een gladde kin wil.

Het nadeel aan een elektrisch scheermes is dat het niet goed bij alle hoekjes kan. Gezichtsbeharing groeit namelijk in alle richtingen, waardoor mannen met veel baardgroei nood hebben aan een ander toestel. Voor hen zijn er scheerapparaten met een rotatiesysteem dat meerdere roterende scheerkoppen bevat, zoals de Philips Series 9000 Prestige SP9820/12. Dit toestel met drie roterende koppen kan gebruikt worden om zowel droog, met schuim als onder de douche te scheren. Opgeladen gaat het een uurtje mee en het apparaat is volledig afspoelbaar. Bekijk de Philips Series 9000 Prestige SP9820/12.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Philips 7000-serie BT7510/15 (vanaf 63,96 euro)

Perfect voor : wie z’n baard wil trimmen.

Sommige mannen hebben zin om een korte baard te laten staan, maar willen er niet onverzorgd bijlopen. In dat geval volstaat een trimmer, zoals de Philips 7000-serie BT7510/15. Wat dit apparaat uniek maakt is even eenvoudig als geniaal: een ingebouwd opzuigsysteem dat verhindert dat je hele wasbak vol haartjes ligt. Het vangt niet alles op, maar het scheelt wel wat troep. Bekijk de Philips 7000-serie BT7510/15.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Remington BHT250 (vanaf 28,95 euro)

Perfect voor: wie een gladde borstkas wil.

Een bodygroom is een ideaal toestel voor wie zijn lichaamshaar wil aanpakken. Of het nu gaat over haar op je borstkas, onder je oksel of in de schaamstreek; met zo’n bodygroom kan je het trimmen of scheren. De budgetvriendelijke Remington BHT250 kan bijvoorbeeld onder de douche gebruikt worden en wordt geleverd met drie opzetkammen van 2, 4 en 6 millimeter. Bekijk de Remington BHT250.

(Tekst gaat verder onder de foto)

BaByliss For Men E837E (vanaf 45,99 euro)

Perfect voor: wie maar één toestel wil kopen.

Het leven als man kan soms eenvoudig zijn. Er bestaan shampoos die ook als douchegel kunnen gebruikt worden en er zijn dus ook scheerapparaten die baard-, hoofd- én lichaamshaar aanpakken. Zo’n toestel wordt een multigroom genoemd. Het bestaat uit een handvat waarop je verschillende opzetstukken kan klikken. Een goed voorbeeld is de BaByliss For Men E837E. Deze 10-in-1 set kan zelfs mee onder de douche en heeft afneembare messen. Er zijn opzetstukken waarmee je onder andere je baard, lichaam, neus en oren kan trimmen of scheren. Bekijk de BaByliss For Men E837E.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Op zoek naar een ander model?Bekijk hier de beste scheerapparaten onder 100 euro.

Lees ook:

Google Nest Audio Review - Net zo slim, beter geluid

Getest: Vijf thuiswerkwebcams

Met deze tips moet je je wasmachine niet elke vijf jaar vervangen