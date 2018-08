Voor deze gadgets spurt iedereen binnenkort naar de winkel

Ronald Meeus

31 augustus 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Op de Internationale Funkausstellung (kortweg IFA) in Berlijn worden deze en volgende week dé heetste nieuwigheden op gebied van consumententechnologie voorgesteld. Deze vijf snufjes sprongen ons bij de start al meteen in het oog.

Samsung-8K-televisietoestellen

Samsung brengt begin oktober zijn drie eerste 8k-tv's voor consumenten uit, toestellen met een - jawel - nog vier keer scherpere resolutie dan de huidige 4k-tv's. Daar hangt natuurlijk een stevig prijskaartje aan vast: de goedkoopste versie in de tv-lijn heeft een schermdiagonaal van 65" en krijgt een adviesprijs van 4.999 euro, de duurdere gaat richting 15.000 euro. Omdat er momenteel nog maar weinig beeldmateriaal gemaakt wordt in 8k-resolutie, voegt Samsung een Quantum Processor 8K toe. Die zou, tenminste volgens hen, beelden opschalen naar 8k-resolutie. De drie voorgestelde toestellen zouden begin oktober beschikbaar moeten zijn in de Benelux. Samsung heeft hiermee trouwens geen primeur vast, want Sharp had ook al een 8k-tv uitgebracht op de Europese markt.

Acer-gamingstoel

Acer heeft iets speciaals in petto voor gamers: een stoel waar drie 27"-monitoren aan te bevestigen zijn. De Predator Thronos, zoals het beestje heet, is gemotoriseerd en kan tot 140 graden kantelen. En de stoel heeft zowaar ook een trilfunctie. Acer omschrijft de Predator als 'een gemotoriseerde cockpit met een bedieningspaneel'. Er is natuurlijk ook ruimte voorzien voor een Predator-game-pc en een ingebouwd tafeltje voor een toetsenbord en muis of een racestuurtje. Een prijs of verschijningsdatum noemt de fabrikant voorlopig niet, wat ons doet vermoeden dat het product misschien niet zomaar in de winkelrekken komt te liggen.

Sony Xperia XZ3

Sony maakte gebruik van de persdag op IFA om de Xperia XZ3 aan te kondigen; de eerste Xperia-smartphone met oledscherm. Het 6"-paneel heeft een resolutie van 2880x1440 pixels en een verhouding van 18:9. De telefoon heeft ook druksensoren aan de zijkant. Opnieuw geen primeur: de Pixel 2-telefoons van Google hebben ook dergelijke sensoren. Nog weetjes over de Xperia XZ3? Hij heeft een enkele 19-megapixelcamera aan de achterkant en een enkele 13-megapixelcamera aan de voorkant, voorzien van ledflitser. De telefoon heeft een 3330mAh-accu en ondersteunt draadloos laden. Het toestel draait ten slotte op een Qualcomm Snapdragon 845.

Asus-hybridelaptop met veel grafische kracht

Asus heeft nieuwe ZenBook Flip-convertibles aangekondigd, waaronder een 15,6"-versie met een GeForce GTX 1050 Max-Q-videochip. Dat is een dunne laptop met een scharnier dat het scherm 360 graden laat omklappen, zodat hij ook als tablet te gebruiken is. De videokaart in de nieuwe ZenBook Flip 15 krijgt meteen een mooie upgrade: in de huidige versie zit er ook een, maar dat is een veel langzamere GeForce 940MX.

Philips-tv met soundbar van topmerk B&W

TP-Vision, het Chinese bedrijf dat tv's onder de Philips-merknaam maakt, lanceert met de OLED+ 903 een tv-toestel dat niet alleen over een machtig oled-scherm en Ambilight beschikt, maar waarin ook een soundbar geïntegreerd is. Voor die laatste werkte het bedrijf samen met de Britse audiofabrikant Bowers & Wilkins. In dit 2.1-geluidssysteem zijn speakers van het audiobedrijf geïntegreerd, inclusief een basluidspreker en twee naar voren gerichte tweeters. Naast DTS-HD wordt onder meer ook Dolby Atmos ondersteund. Het totale vermogen van de soundbar bedraagt 50W.

