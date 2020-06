Volgende week start wedstrijd ‘houd je vinger op de app’: winnaar maakt kans op 25.000 dollar kg

23 juni 2020

12u26

Bron: The Verge 0 Multimedia Houd je vingertop zo lang mogelijk op het scherm van je smartphone: dat is het simpele, maar knotsgekke idee achter ‘Finger On The App’, een initiatief van internetcollectief MSCHF en YouTuber Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson. De winnaar maakt kans op 25.000 dollar, of ruim 22.000 euro. Maar er zit een addertje onder het gras.

Over exact één week start een ambitieus wedstrijdje ‘om ter langst je vinger op je smartphonescherm’. Deelnemen kan via ‘Finger On The App’, zoals de app heet, en de regels mogen geen verrassing zijn: houd zo lang mogelijk je vinger op de app. Wie daar het langst in slaagt, wint.

Af en toe wordt gevraagd om je vinger naar een bepaalde plaats op het scherm te schuiven, om te voorkomen dat gebruikers hun hand aan hun telefoon tapen. Ook wanneer de app plots wordt onderbroken - bijvoorbeeld wanneer je opgebeld wordt - is het spel voorbij. Je kan je telefoon ondertussen dus ook niet gebruiken voor andere dingen. Het startschot voor het spel wordt gegeven op 30 juni.

Maximum 25.000 dollar

De winnaar maakt kans op maar liefst 25.000 dollar (omgerekend zo’n 22.138 euro) - maar met wat pech gaat die prijs in rook op. Het zijn namelijk de afvallers die bepalen met hoeveel de winnaar naar huis gaat. Elke verliezer kan na zijn of haar deelname invullen hoeveel de geldprijs moet bedragen. Het uiteindelijke bedrag is een gemiddelde van alle antwoorden. Het kan dus ook dat de winnaar aan het einde van de rit helemaal niets krijgt.

In ons land wordt het moeilijk om mee te doen. De app is enkel beschikbaar in de Amerikaanse App Store. Android-gebruikers vallen overigens helemaal uit de boot: de toepassing is alleen voor iPhone te downloaden.



In de Verenigde Staten sloeg de hype wel meteen aan. Finger On The App stond vandaag op nummer één op de Amerikaanse ranglijst van gratis, casual apps.

“Compleet gebrek aan afleiding”

De app is een initiatief van internetcollectief MSCHF, dat eerder het nieuws haalde met de Jesus Shoes, in samenwerking met YouTuber ‘MrBeast’, die ook niet verlegen zit om een stunt.

De initiatiefnemers verklaren op hun website dat de wedstrijd onder meer een commentaar moet zijn op de aanwezigheid van smartphones in ons dagelijks leven. “Wanneer je erover nadenkt, zegt elk iPhone-spel hetzelfde: beweeg je vinger zo”, staat te lezen in een ‘manifesto’ op de website. “Terwijl onze aandachtsspanne steeds verder aftakelt, eist Finger On The App de uiterste toewijding aan een compleet gebrek aan afleiding: een spel waarin je niks kan doen.”