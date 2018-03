Virtual reality-brillen zakken momenteel flink in prijs

Ronald Meeus

13 maart 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia De drie grote virtual reality-headsets die momenteel op de markt zijn hebben het afgelopen jaar een forse prijsdaling doorgemaakt. Zijn ze ondertussen al interessant om in huis te halen? Of kijk je beter al meteen naar zo'n nieuwe mixed reality-bril?

Veel consumenten die een vr-bril wilden, zetten hun droom afgelopen jaar nog eventjes 'on hold': de headsets die eind 2016 op de markt kwamen hadden een serieus hoog prijskaartje. Inmiddels zijn de prijzen van enkele van die kleppers wel stevig gedaald: tijd om ze dus nog eens opnieuw onder de loep te nemen.

HTC Vive (€ 699) + pc: vanaf € 950

Het beste systeem dat momenteel op de markt is, is nog steeds de HTC Vive. Maar die heeft nog steeds zijn prijskaartje niet compleet mee: hij heeft de afgelopen maanden dan wel een prijsdaling gezien, maar kost nog steeds € 700. En dan heb je ook nog een relatief potige pc nodig om hem op te doen werken. De HTC Vive heeft een breed scala aan exclusieve games, waaronder een vr-versie van kleppers Fallout 4 en L.A. Noire.

Oculus Rift (€ 439) + pc: vanaf € 950

Tweede in lijn wat visuele kracht betreft is Oculus Rift. Die vind je tegenwoordig voor €440 voor een volledige set, inclusief bewegingscontrollers. De headset van de pionier in het veld, die ondertussen al enkele jaren eigendom is van Facebook, draait eveneens alleen op een pc, en heeft ook een relatief krachtig toestel nodig.

PlayStation VR (€ 243) + PlayStation 4: vanaf € 288

Bij een PlayStation VR ben je al gesteld voor €243, PlayStation 4-console niet inbegrepen. Maar die kost momenteel ook maar € 288 meer. Tel alles samen, en je hebt een volledig vr-opzet voor de prijs van een van de twee zonet genoemde vr-brillen alleen. Natuurlijk blijft PlayStation VR visueel wel wat achter bij de twee pc-gebaseerde systemen. Anderzijds: het breedste aanbod aan exclusieve vr-games zit op dit moment wel bij PlayStation VR, met recente knallers als Moss en The Inpatient.

Andere opties verkennen?

Bekijk hier meer mogelijkheden voor vr-brillen, waaronder ook de nieuwe 'mixed reality'-headsets van merken als Acer, HP en Lenovo, en goedkopere mobiele vr-systemen van Samsung, Zeiss en Google. Voor die eerste categorie heb je eveneens een krachtige pc nodig, voor de tweede heb je een smartphone met een groter scherm (meestal rond de 5,5") nodig en moet het type en besturingssysteem daarvan ook compatibel zijn met de bril.

Vergelijk hier alle prijzen van VR-brillen

