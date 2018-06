Vijf zomergadgets onder 150 euro die niet mogen ontbreken in je reiskoffer

Ronald Meeus

19 juni 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Er zijn zomerse gadgets die niet mogen ontbreken in je reiskoffer. Hier zijn er zo vijf, met een maximale prijs van 150 euro: niet té gek, zodat je meer kunt verteren op vakantie.

Een van de betere eReaders: Kobo Aura Edition 2 vanaf € 119

Als je van (buiten) lezen houdt, is een e-reader een fantastische investering. De Kobo Aura Edition 2 is een prima toestel uit dat segment, dat waar biedt voor zijn geld. Het 6"-scherm is met een pixeldichtheid van 212ppi niet het allerscherpste, maar in de praktijk is lezen op de Aura prettig. Ook de verlichting van het scherm is prima. Het ecosysteem is niet dichtgetimmerd, je kunt daardoor makkelijk eigen boeken of fonts toevoegen. Kobo heeft een handige integratie met bol.com, waarmee boeken die je op die site koopt ook automatisch op je Kobo verschijnen. Ook zijn de instelopties voor de meegeleverde lettertypes erg uitgebreid. Veel extra's heeft de Aura verder niet, maar op een apparaat dat primair bedoeld is voor het lezen van e-books is dat geen nadeel.

(lees verder onder de foto)

Voor al uw luchtfotografie: Ryze Tello-drone vanaf € 95

Als je niet écht voor een actieve vakantie gaat maar je wilt toch af en toe eens een foto of video van bovenaf, dan is deze goedkope drone een aanrader. Hij kan gewoon met de smartphone worden bestuurd, en is ook programmeerbaar, zodat hij autonoom verschillende video's kan maken. Ook geavanceerdere functies als auto-take-off zitten erop.

(lees verder onder de foto)

Maak een professionele reisreportage met de DJI Osmo Mobile: vanaf € 149

Van het Chinese DJI, vooral bekend van de drones, komt deze betaalbare gimbal voor je smartphone. Hij stabiliseert het beeld en geeft je meer bewegingsvrijheid tijdens het filmen. Wat bijzonder handig kan zijn wanneer je een semi-professioneel ogende reisreportage of een vlog wilt maken.

(lees verder onder de foto)

Een actieve vakantie? Xiaomi Huami Amazfit Bip: vanaf € 72

Bij outdoorvakanties, waarbij er wordt gewandeld of gefietst, kan een fatsoenlijk fitnesshorloge natuurlijk niet ontbreken. De Amazfit Bip, van het Chinese Xiaomi, is dan een prima keuze. Hij heeft onder meer een gps, een hartslagsensor en een hoogtemeter.

(lees verder onder de foto)

Dé waterdichte bluetoothspeaker voor aan het zwembad: JBL Clip 2 vanaf € 39

De JBL Clip 2 is een compacte, makkelijk mee te nemen bluetoothspeaker om overal van muziek te kunnen genieten. Hij is ook waterdicht, dus gebruik rondom het zwembad of in de badkamer is evenmin een probleem. En dankzij de handige haak kan hij gewoon aan de rand van het zwembad of onder de douche kan worden gebruikt, zonder dat je er omkijken naar hebt.

(lees verder onder de foto)

Toon me alle gadgets onder 150 euro



Lees ook:

6 must haves om die mancave perfect in te richten

Sla je slag nu: deze tech-toppers zijn net enorm in prijs gezakt