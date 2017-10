Vijf voordelen aan tablets in de klas 08u02 0 thinkstock Multimedia Tablets beginnen stilaan door te breken in een schoolomgeving: een toekomst waarin scholieren met een tablet naar de klas trekken in plaats van een uitpuilende boekentas wordt stilaan een realiteit. Is dat een goeie zaak? Hier zijn vijf mogelijke argumenten vòòr het gebruik van tablets in de klas. Maar ook evenveel maar's.

1 / Geen zware boekentas meer

Een gemiddelde tablet weegt minder dan een kilogram, wat een enorme meerwaarde kan betekenen als je bedenkt met wat voor een loodzware boekentassen een lagere of middelbare scholier vandaag moet slepen om al zijn boeken die nodig zijn voor de schooldag bij zich te hebben. Op één enkel toestel staan potentieel alle schoolboeken en lesmaterialen voorgeïnstalleerd.



Maar: het 'tactiele' contact met de leerstof is weg. Zien, aantikken en swipen is niet hetzelfde als met de stof in de weer zijn. En noteren gaat veel minder snel en makkelijk dan gewoon met pen en papier.

2 / Makkelijk te gebruiken

Een tablet hoef je alleen maar op het elektriciteitsnet aan te sluiten wanneer zijn batterij bijna leeg is, en brengt je zonder al te veel omwegen op het internet. Bovendien hebben ze een aantal troeven die pakweg een laptop niet heeft: ze zijn minder zwaar, en makkelijker in gebruik. Geen gehannes met de muis of het toetsenbord: gewoon intuïtieve handelingen als slepen en tikken.



Maar: het klassieke gebruik van boeken en schriften, waarmee we al honderden jaren werken, verstaan we nòg beter.

3 / Geen informatie gaat verloren

Tablets kunnen een pak informatie opslaan: niet alleen tekst maar ook beelden, video en stemopnamen. De schoolbank van de student, en zijn studiebureautje thuis, is ook minder slordig omdat er minder papier op ligt rond te slingeren. En dat gaat wat moeilijker verloren. Alles wat je op de tablet doet, wordt automatisch bijgehouden.



Maar: een crash, een verlies of een beschadiging van het toestel zonder dat er tijdig een backup werd gemaakt kan desastreuzer zijn dan een paar verloren cursusblaadjes.

AP

4 / Persoonlijke aanpak

Tablets geven multimediale inhoud, waardoor leerkrachten met verschillende snelheden en inhouden kunnen werken bij verschillende scholieren: ze worden meer een coach. Terwijl ze de ene scholier helpen bijbenen, kan de andere alvast wat zelfstudie doen dankzij de multimediale inhoud van de digitale leerboeken.



Maar: groepswerk wordt wat lastiger, omdat tablets primair een persoonlijk toestel zijn. Slechts een kleine minderheid van beschikbare tablets laten multitouch toe op hun scherm, waardoor je niet met verschillende handen tegelijkertijd in de weer kunt zijn met de leerstof.

5 / Multimediaal denken

Lesinhouden kunnen ook interactieve kaarten, foto's, video's, zelfs speelelementen bevatten. Tegelijkertijd nodigt een tablet de scholier ook meer uit om zelf dingen te creëren: verslagen kunnen bijvoorbeeld ook in de vorm van fotoreeksen of video's worden gemaakt.



Maar: diezelfde toeters en bellen zorgen ook voor onnodige afleiding, een van de belangrijkste bezwaren die pedagogen hebben tegen het overmatige gebruik van tablets in een klas.





