Vijf verrassende nieuwe gadgets op de Consumer Electronics Show, de grootste technologiebeurs ter wereld

Ronald Meeus

08u00 0 AFP In Las Vegas is de Consumer Electronics Show weer begonnen, de jaarlijkse hoogmis van de consumententechnologie. Multimedia Een nieuw jaar, een nieuwe Consumer Electronics Show (CES), de jaarlijkse hoogmis van nieuwe elektronische gadgets en technologieproducten in Las Vegas. Dit jaar vielen deze vijf producten op de stands van fabrikanten ons meteen op.

Samsung: 'Microleds' maken tv's dunner en groter

Het Zuid-Koreaanse Samsung doopte zijn nieuwe tv, een kanjer met een doorsnede van 146 inch, The Wall. Maar hij zal wellicht alleen te zien zijn op de CES en andere vakbeurzen van de elektronica-industrie: het is een conceptmodel, dat wellicht nooit in winkels zal liggen, en dat vooral dient om Samsungs idee van microleds, piepkleine led-lampjes in de beeldplaat die zelf licht geven, aan het publiek te tonen.

Microleds geven ongeveer dezelfde voordelen als de oled-technologie (organic light-emitting diodes) in tv's van LG Electronics en Philips: de verlichting van het scherm gebeurt door de kleine deeltjes in de beeldplaat zelf, waardoor die niet meer van achteren moeten worden belicht. Dat maakt tv's dunner. Het voordeel van microleds ten opzichte van oled's, zegt Samsung, is dat ze nog verfijndere beelden afleveren.

(lees verder onder de foto)

Samsung Samsungs 'Wall'.

LG: oprolbare oled-tv van 65"

Van LG Electronics, Samsungs grote Koreaanse concurrent, komt dan weer een televisietoestel van 65 inch dat oprolbaar is. LG liet eerder al een oprolbaar model van 1 inch zien, maar het slaagde er nog niet eerder in om een dergelijk grote en oprolbare televisie te produceren. Of er ook een releasedatum en prijs komt is nog niet duidelijk, aangezien het waarschijnlijk nog om een prototype gaat. LG heeft nog niet eerder oprolbare televisies aangekondigd die bedoeld zijn om in de winkels te leggen.

(lees verder onder de foto)

LG Electronics LG's nieuwste oprolbare tv, deze keer met schermdoorsnede van 65 inch.

Vuzix: augmented reality-bril met AI erin

Slimme-brillenmaker Vuzix heeft de Blade aangekondigd, een augmented reality-bril die voorzien is van ondersteuning voor Amazons spraak- en informatiedienst Alexa. De bril, die beelden kan projecteren over je normale zicht heen, moet voor de zomer nog uitkomen. Volgens de maker moet de bril gekoppeld worden met een Android- of iOS-smartphone, en is bediening mogelijk via een aanraakgevoelig paneel aan de zijkant van de bril. Het geheel moet er verder zoveel mogelijk uitzien als een doorsnee bril, met voorop nog een 8-megapixelcamera. Het inbouwen van lenzen op sterkte behoort tot de mogelijkheden.

(lees verder onder de foto)

Tweakers Vuzix' nieuwste AR-bril.

Acer: flinterdunne Swift 7-laptop

Taiwanese fabrikant Acer heeft een nieuwe versie van zijn dunne Swift 7-laptop aangekondigd. De schermranden zijn dunner gemaakt, waardoor er nu een 14"-scherm in de behuizing past. Die behuizing is bovendien 1millimeter dunner dan zijn voorganger. De nieuwe Swift 7 beschikt over krachtige interne hardware (zoals een Core i7-processor van Intel), maar de prijs - ten noorden van 2.000 euro - zal ook navenant zijn.

(lees verder onder de foto)

Acer Acers allerdunste, al betaal je er wel een forse prijs voor.

Toshiba: beveiligingscamera met AI

Toshiba heeft ondertussen de Symbio aangekondigd, een combinatie tussen een beveiligingscamera en een slimme speaker, met de Alexa-AI van Amazon erin. Volgens Toshiba heeft de Symbio een aantal verschillende functies. Naast het feit dat het apparaat kan functioneren als een beveiligingscamera en als slimme Alexa-speaker, kan Symbio geluiden detecteren en fungeert het als een intercom. De beveiligingscamera lijkt echter de belangrijkste eigenschap van het apparaat, met de mogelijkheid om video op te nemen met een groothoeklens en een resolutie van 1920x1080 pixels.

Door de Alexa-ondersteuning kan de Symbio bediend worden met stemcommando's. Daarnaast kunnen er koppelingen worden gemaakt met andere slimme apparaten in en rondom het huis, zoals sensoren en huishoudelijke apparaten. Symbio bewaakt het huis door ingebouwde bewegingssensoren, waarna gestart kan worden met video-opnames die tevens naar een smartphone gestreamd kunnen worden. De geluidssensoren kunnen plotselinge geluiden oppikken, zoals die van rookmelders, waarna een notificatie kan worden verstuurd.

(lees verder onder de foto)

Toshiba Een letterlijk slimme beveiligingscamera.

Lees ook:

Bekijk hier de preview van Acer Swift 7 laptop

Dit zijn de belangrijkste tech-nieuwigheden van 2018

5 tactieken om koopjes te spotten