Vijf verborgen talenten van je iPhone

Android en iOS, de twee leidende besturingssystemen voor smartphones en tablets, zijn meer en meer aan elkaar gewaagd. Maar er zijn een hoop kleine details waarin iPhones toch nog een voetje voor hebben. Hier is een greep uit die vele verborgen talenten.

1 / Bestanden doorgeven met AirDrop

Tik bij eender welk bestand in iOS op de 'Delen'-knop (dat vierkant met een uitgaand pijltje), kies voor 'AirDrop', en het bestand wordt via de draadloze verbindingen doorgestraald naar een andere iPhone, een iPad, of een Mac in de buurt. Alsof het gewoon van hand tot hand gaat. Sinds Apple AirDrop introduceerde doken er gelijkaardige apps op voor Android, dus het is niet bepaald een feature waarvan Androidgebruikers verstoken blijven. Maar bij iOS zit het wel rechtstreeks in het systeem.

2 / Typen naar Siri

Wie geen zin heeft om zijn stem te gebruiken om iets te vragen aan de ingebouwde slimme assistent, kan zijn vraag ook gewoon typen. Je moet daar wel eerst even iets voor activeren in de instellingen: ga naar 'Algemeen' - 'Toegankelijkheid' - 'Siri' - 'Typ vragen aan Siri'. Wanneer je nu Siri oproept (homeknop ingedrukt houden) krijg je een toetsenbordje en een tekstinvoervak.

3 / Wifi-wachtwoord delen

Wanneer je twee iOS-toestellen met iOS 11 erop in elkaars buurt hebt liggen (een iPhone en een iPad bijvoorbeeld), maar slechts één ervan zit op wifi, dan wordt het wachtwoord dat je op de ene hebt ingevoerd automatisch gebruikt door het andere, wanneer je daarmee probeert te connecteren. Het wordt wel eerst netjes gevraagd op het toestel dat al online is.

4 / QR-code-herkenning

Gooi die QR-code-apps maar weg: sinds iOS 11 ten tonele verscheen, worden QR-codes automatisch gedetecteerd door de camera op de iPhone. Alvast een stap minder die je moet zetten wanneer een code op een product of een affiche je nieuwsgierig maakt.

5 / Automatisch naar leesmodus

Bepaalde websites, vooral nieuwssites met 'longreads', wil je misschien automatisch doen opengaan in de prettiger lezende Reader-modus. Door de Reader-knop ingedrukt te houden, kun je kiezen om voortaan iedere pagina die je opent op deze site (de openingspagina meestal niet) rechtstreeks naar leesmodus te doen gaan. Je kunt het zelfs zo instellen dat dat meteen voor àlle websites geldt.



