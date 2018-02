Vijf truken die jouw Androidsmartphone beter doen werken

Ronald Meeus

20 februari 2018

08u00 1 Multimedia Het populairste besturingssysteem voor smartphones is nog altijd Android, en de maker ervan - technologiereus Google - doet al het mogelijke om dat zo te houden: met iedere nieuwe versie komen er ook weer nieuwe mogelijkheden mee. Hier zijn vijf onmisbare tips om vlotter te werken met je Androidtoestel.

1. Zorg dat alleen belangrijke contacten je kunnen bellen

Al enige tijd kun je de stille modus zodanig bijwerken dat er toch bepaalde berichten doorkomen: werkcontacten kunnen je dan bijvoorbeeld niet bereiken, maar je geliefden wel. Hoe? Ga naar je instellingen en zorg ervoor dat bij 'notificaties' alleen de berichten met 'prioriteit' doorkomen. Daar stel je vervolgens in dat je alleen berichten of oproepen wilt krijgen van contacten 'met ster'. Tot slot moet je die in je adressenboek natuurlijk wel aanduiden.

2. Maak hem zuiniger op zijn batterij

Afhankelijk van hoe intensief je gedurende de hele dag je Androidsmartphone gebruikt, kun je relatief snel je batterij uitputten. Er zijn diverse manieren om die accuduur wat te rekken, maar de belangrijkste is de batterijbesparingsmodus, die automatisch een aantal voelsprieten en andere elementen uitschakelt die de boel snel doen leeglopen. Veeg gewoon omlaag vanaf de bovenkant van het scherm, en tik op Batterijbesparing om die te activeren.

3. Sla kaarten offline op

Stel: je moet ergens je weg zien te vinden met je smartphone, maar je hebt geen toegang tot mobiele data. Geen probleem, want je kunt bepaalde gebieden in Google Maps offline opslaan, zodat je moeiteloos ter bestemming komt zonder dat je daarvoor constant online hoeft te zijn. Je moet daarvoor natuurlijk eerst eventjes een open wifi-netwerk zien te vinden, maar wanneer je dat voor elkaar hebt, hoef je gewoon het gebied dat je offline beschikbaar wilt in beeld te brengen om het snel op te slaan via 'Offline kaarten' in het hamburgermenu aan de linkerkant. Neem wel een iets groter gebied dan je eigenlijk nodig hebt, om afwijkingen op je route toe te staan.

4. Sla je foto's automatisch op

Het merendeel van de foto's die iemand dagelijks neemt, wordt gecapteerd via de ingebouwde camera van de smartphone. Alleen kun je zo natuurlijk mooie herinneringen samen met je kwijt gelegde of gestolen smartphone ook weer verliezen. Een manier om dat tegen te gaan is door de automatische back-up in te schakelen in Google Drive, zodat er automatisch een reservekopie van je kiekjes wordt genomen in de clouddienst van Google.

5. Pin de huidige app vast

Wanneer je je Androidsmartphone eventjes doorgeeft aan iemand anders, om eventjes iets te checken bijvoorbeeld, hoeft die persoon niet noodzakelijk binnen te kunnen in je andere apps. Dat is best makkelijk om te voorkomen: gewoon het scherm van de huidig openstaande app vastpinnen. Je schakelt dat in door 'Beveiliging en locatie - Scherm vastzetten' aan te tikken in je instellingen. Wanneer je vervolgens het huidige scherm wilt vastzetten tik je op 'Overzicht', waarna je het punaise-icoon aantikt.

Kijk hier voor een overzicht van Androidsmartphones.

Lees ook:

Zo bescherm je jouw laptop, smartphone en tv tegen diefstal

Ze bestaan! 5 smartphones waarvan de batterij een dag overleeft

Lenovo, Oppo, Xiaomi en ZTE willen vanaf volgend jaar 5g-smartphones uitbrengen