Vijf tips voor een goede computerhouding 08u00 0 thinkstock Multimedia Velen van ons zitten urenlang per dag achter hun computer. Hoe zorg je ervoor dat zoiets niet te belastend wordt voor je rug, ledematen en ogen? Een vijftal tips.

1 / Het scherm op ooghoogte

Laat ons beginnen met het allerbelangrijkste: de afstand tussen je beeldscherm en je ogen moet een rechte lijn zijn. Dat is lastiger en lastiger geworden nu we bijna allemaal met laptops werken, die vlak op het bureaublad staan en waarop we dus per definitie schuin neerkijken. Maar ook daarvoor zijn er mogelijkheden: met een ordentelijke laptopstand, een extern usb-toetsenbord en een polssteun los je heel wat op. Verder kan het slim verstellen van de hoogte van je bureaustoel en het werkblad van je bureau heel wat oplossen.

2 / Pauzeer om het uur

De kern van het probleem is dat je als het ware 'vastroest' in je vaste computerhouding, en je daardoor altijd dezelfde spieren en gewrichten gaat belasten. Een poepsimpele oplossing daarvoor is dat patroon geregeld doorbreken. Licht je lamme zitvlak minstens om het uur eventjes op, wandel wat rond, loop naar de keuken, doe eender wat, zolang het maar eventjes niet achter je computer hangen is.

3 / Beweeg!

Doe ook een paar lichte ontspanningsoefeningen: laat je armen slap langs de flanken van de stoel hangen, of stretch. Een goeie manier om je spieren een beetje los te gooien is bijvoorbeeld je vingers kruisen achter je nek, en vervolgens je ellebogen naar achteren duwen. Of trek je schouders op en laat ze in één keer los. Doe het ook - sterker nog: zéker - als je nog geen lichaamsklachten hebt. Uiteindelijke pijntjes door een slechte zithouding sluipen er automatisch in als je lang genoeg op de verkeerde manier zit te werken.

4 / Bouw een rustgevende omgeving

Probeer je bureelruimte zo clean mogelijk te houden. Een beetje afleiding mag, maar het mag niet vervallen in drukte. Die laatste veroorzaakt namelijk sluipende stress, en die resulteert dan weer in lichamelijke klachten. Zorg voor een beetje zen. Als het om een thuiskantoor of -hobbyhoek gaat: richt de boel liefst in met neutrale kleuren: pasteltintjes, beige of groen. Een polssteun zorgt voor fysieke ondersteuning.

5 / Denk aan je ogen

Niet alleen je rug, schouders en pols worden zwaar belast wanneer je lang achter een computerscherm zit: ook je ogen moeten eraan geloven. De afstand tussen je ogen en je computerscherm moet minstens een halve meter zijn; de resolutie van je scherm en de grootte van de letters op het scherm moeten dus erop gericht zijn dat je alles vanop die oogafstand goed kunt zien. Ook verlichting is belangrijk: naar een beeldscherm staren in een te donkere ruimte is smeken om problemen, omdat je daardoor automatisch dichter naar het scherm toe gaat neigen en je ook gebogen gaat zitten over het klavier om de toetsen te zien.





