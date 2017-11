Vijf tips om je wasmachine te onderhouden

08u00 0 Whirlpool Als je het langer dan enkele jaren wilt doen met je wasmachine, dan is het zaak om ze goed te onderhouden. Hier zijn vijf manieren om dat te doen. Multimedia Als je nog enkele jaren wilt verdergaan met je huidige Als je nog enkele jaren wilt verdergaan met je huidige wasmachine , dan is het zaak om ze zo goed mogelijk te onderhouden. Hier zijn vijf tips.

1 / Doe geregeld een kookwas

Wassen op lage temperatuur is misschien wat beter voor je kleren, maar je wasmachine constant op temperaturen onder de 60 graden laten draaien zorgt er ook voor dat bepaalde bacteriën goed gedijen in de zogeheten 'vetluis' die zich ophoopt in de wasmachine. En die brengen dus onfrisse geurtjes en grijze vlekken met zich mee. Hoe bestrijd je die 'beestjes' het beste? Koken! Of toch een temperatuur die tegen dat kookpunt aanschurkt. Eén tot twee keer per maand een wasje doen aan 60 graden helpt al, maar bij geurtjes is een spoeling aan 90°C aanbevolen. Liefst zonder wasgoed, en met een poeder met bleekmiddel in de trommel. Laat na gebruik van de machine bijvoorbeeld altijd de deur openstaan, zodat de vochtige lucht aan de machine kan ontsnappen.

2 / Check het rubber van de deur

Een andere plaats waar viezigheid zich kan ophopen is in de zogeheten joint: in de plooien van het rubber van de deur kunnen deeltjes vuil zich hebben opgehoopt, die vrij makkelijk te verwijderen zijn met een oude tandenborstel. Maak het rubber daarna ook schoon met een vochtige doek. Controleer of er niets is blijven steken in de rubberen deurdichting, want kleine voorwerpen daarin kunnen je wasmachine of je was beginnen te beschadigen.

3 / Ontzie de trommel

Zorg ervoor dat de trommel zo weinig mogelijk schade oploopt. Losse voorwerpen zijn natuurlijk de belangrijkste bron van beschadigingen: let er goed op dat alle zakken van broeken of truien leeg zijn. Voor bh's en andere kledingstukken met metalen kantjes gebruik je het beste een wasnetje. Probeer te allen tijde te vermijden dat voorwerpen in het pompsysteem terechtkomen: dat is de snelste weg naar de schroothoop.

4 / Controleer filters en leidingen

De pluizenfilter en de pomp zijn twee componenten van je wasmachine die het makkelijkst geblokkeerd geraken wanneer ophopend vuil en kleine voorwerpen hun werking stremmen. De pluizenfilter bevindt zich meestal achter een klepje onderaan de voorkant van de wasmachine. Zet een bak onder dat klepje om water op te vangen. Wanneer de wasmachine het water niet wegpompt, de trommel niet draait of de machine vreemde geluiden maakt, kan de afvoerpomp geblokkeerd zijn. Die is in de regel minder makkelijk te bereiken dan de pluizenfilter, maar de handleiding van je machine vertelt je hoe.

5 / Ontkalken

En dan is er de kwestie van kalkafzetting, die de verwarmingscomponent van de wasmachine kan aantasten. Voorkom dat zo goed mogelijk door je te houden aan het doseeradvies op uw wasmiddelverpakking of antikalktabletten te gebruiken, en ontkalk geregeld met speciale middelen die daarvoor in de handel zijn. Ze ontharden het water en zorgen ervoor dat kalk zich niet gaat afzetten op de wasmachine of je kleren.

