Vijf tactieken om tech-koopjes te spotten Ronald Meeus

08u00 1 REUTERS Elektronicadeals, en hoe ze te vinden. Multimedia Het zijn solden in de winkelstraten, maar als je geregeld technologieproducten koopt weet je dat er ook daar altijd wel koopjes in te vinden zijn. Als je goed zoekt, natuurlijk. Hier zijn vijf tactieken.

1 / Check de koopjesafdeling van onlineretailers

Net als fysieke winkels hebben ook onlineshops een afdeling met afgeprijsde producten. Het volstaat dus om die een bezoekje te brengen, en ze eventueel op te slaan in een map tussen je favorieten. Op die manier ga je pijlsnel op online koopjesjacht, wanneer je dat ook maar goed uitkomt.

2 / Gebruik een prijsvergelijker

Je hebt vaak geen idee hoeveel groener het gras elders nog is. Daarom is het altijd handig om een online prijsvergelijker te raadplegen, die voor ieder product de actuele prijzen van een hele resem winkels op één punt verzamelt. De Pricewatch van technologiesite Tweakers is er zo een.

3 / Schrijf je in op nieuwsbrieven

Heel wat winkels, zowel online als offline, geven op hun website de toegang tot een online nieuwsbrief, die de koopjes en deals rechtstreeks naar je mailbox brengt. Om een overvolle en onoverzichtelijke mailbox te voorkomen: gebruik een e-mailprogramma die ze automatisch klasseert, zoals Spark.

4 / Volg winkels op social media

Het bovenstaande geldt ook voor social media als Facebook, Twitter en Instagram. Heel wat winkels die techproducten verkopen hebben die omarmd als communicatiekanaal, en gebruiken ze actief om je speciale aanbiedingen te presenteren. Door de winkels te volgen of liken, komen de deals dus ook gewoon tussen je nieuwsberichten terecht.

5 / Vergeet de papieren deals niet

Parallel met de vele onlinekanalen blijven ook de klassieke papieren folders een belangrijk middel voor elektronica- en technologiewinkels om consumenten te verlekkeren met nieuwe deals. Hou dus, naast de zonet genoemde onlinepistes, ook het wekelijkse folderpakketje in je brievenbus in de gaten.