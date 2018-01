Vijf smartphonetrends voor 2018

Ronald Meeus

08u00

Bron: tweakers.net 0 thinkstock Hoe ziet de smartphone van de heel nabije toekomst eruit? Multimedia Ook dit jaar zullen de smartphonefabrikanten waarschijnlijk een forse lading nieuwe modellen op ons loslaten, met mogelijk zelfs een paar échte nieuwigheden. Hier zijn alvast vijf trends waarvan we de kiemen vorig jaar en tijdens de CES-beurs al opmerkten en die zich wellicht zullen manifesteren in de nieuwste modellen van 2018.

Als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone, hou je je het beste eind februari en begin september klaar, want dat zijn traditioneel de twee periodes waarin grote merken als Samsung, Huawei, Apple en LG Electronics met nieuwe vlaggenschipmodellen komen. Over wat voor nieuwe mogelijkheden die exact zullen beschikken is het nu natuurlijk nog raden, maar recente ontwikkelingen geven ons toch al een goed idee van waar we op zullen moeten letten.

1 / Dubbele camera wordt de standaard

Dubbele camera's worden de norm, met een tweede sensor die onder meer assisteert om het beeld wat meer diepte te geven. Het idee zagen we eerst bij fabrikanten als HTC. Op dit moment zijn het alleen de ware vlaggenschiptelefoons die over een dubbele camera beschikken, maar verwacht wordt dat twee camera's snel een standaard zullen worden over de hele lijn.

2 / Meer artificiële intelligentie

Siri en Google Assistant werden enkele jaren geleden geïntroduceerd op smartphones, en met Google Home en Amazon Alexa dook artificiële intelligentie ook al in de huiskamer op. AI-gebruik was sowieso hot topic op de laatste Consumer Electronics Show, en dat doet vermoeden dat slimme assistenten steeds prominenter aanwezig zullen zijn op toekomstige smartphones.

Bovendien zal AI waarschijnlijk ook op niveau van de interne hardware worden toegepast. Huawei gaf wat dat betreft vorig jaar een schot voor de boeg met zijn Mate 10 Pro, wiens door AI versterkte chip veel computertaken kan uitvoeren waarvoor normaal gezien meerdere chips nodig zullen zijn. Andere smartphonefabrikanten zullen die trend zeker proberen volgen.

3 / Nieuwe vormen

Apple hinkte al een hele tijd achterop bij andere fabrikanten, helemaal wat nieuwe features betreft, maar door het weglaten van de homeknop op de iPhone X heeft de Amerikaanse fabrikant waarschijnlijk toch weer een trend gelanceerd. Een die hen weliswaar eerst werd voorgedaan door de Galaxy S8 van Samsung, maar kom: wanneer twee van de grootste smartphonefabrikanten een bepaalde richting inslaan, kun je er donder op zeggen dat de anderen zullen volgen.

Een andere trend die zich wellicht zal doorzetten is die van smartphones met 18:9-ratio in hun beeldscherm, in plaats van de gewoonlijke 16:9. Ook dat werd geïntroduceerd met toestellen als de Galaxy S8. En wie weet zien we dit jaar wel een paar compleet gekke dingen opduiken wat de vormfactor betreft, zoals plooibare schermen?

4 / 5G-connectiviteit

Wat het mobiele netwerk betreft, zijn er ook veranderingen in zicht: de komst van 5G, of de vijfde generatie mobiele telefonie, is op handen, met krachtigere dataverwerking en dus ook snellere surf-, download- en uploadtijden wanneer u met de smartphone op het internet zit. In de Verenigde Staten zijn grote telecombedrijven al volop bezig met de bouw van hun 5G-netwerk, en in België wordt een eerste 5G-experiment gevoerd op de Corda-bedrijvencampus in Hasselt. Natuurlijk moeten ook nieuwe smartphones klaar zijn voor die nieuwe standaard: in 2017 doken er zo al een aantal op en het lijkt logisch dat dat aanbod in 2018 zal worden uitgebreid.

5 / Een eSim

Een elektronische simkaart of eSim, zodat je niet meer hoeft te prutsen met een minuscuul, snel verloren rakend sim-kaartje, werd enkele jaren geleden al geïntroduceerd, maar smartphonefabrikanten hebben er voorlopig weinig oren naar. Vorig jaar was de Google Pixel 2 de eerste en enige die over een eSim beschikte. Springen andere fabrikanten toch op de kar?

