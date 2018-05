Vijf redenen om voor de nieuwe HTC U12+ smartphone te kiezen

Ronald Meeus

25 mei 2018

09u04

Als je de HTC U12+ voor het eerst in handen hebt, valt één ding meteen op: het toestel heeft geen knoppen zoals we die kennen en dat kun je gerust gedurfd noemen. We zochten en vonden vijf redenen om een aankoop van het vlaggenschipproduct van de Taiwanese fabrikant te overwegen.

1. Nauwelijks knoppen

Géén knoppen is natuurlijk wat overdreven: er zitten uitstulpingen aan de rechterkant van de nieuwe HTC U12+, die dienen als powerknop en volumeknoppen. Als je op een van die uitstulpingen drukt, voel je haptische feedback, zodat je weet dat het toestel je druk op de knop heeft geregistreerd. Het is even wennen. Een van de redenen om deze andersoortige knoppen te gebruiken is - volgens HTC - dat het toestel beter waterdicht te maken is. Bovendien zouden deze knoppen het veel langer uithouden dan reguliere knoppen. Als dat zo is, dan heeft HTC wel een punt, want we zien met enige regelmaat dat de knoppen op oudere toestellen het begeven of minder goed werken.

2. Slimme rotatie

Een software-functie die bij dit toestel ook opvalt, is 'slim roteren'. Dit zou moeten voorkomen dat de schermoriëntatie van portret- naar landschapsmodus gaat als je in bed of op de bank op je zij gaat liggen. De telefoon snapt, via de content op het scherm in combinatie met de beweging die je met het toestel maakt, wanneer de schermoriëntatie vergrendeld moet blijven. Het scherm gaat wel in de liggende stand als je een video bekijkt op YouTube of Netflix.

3. Terug naar de dubbele camera

HTC was zijn tijd voor met de dubbele camera's in de M8, waardoor die meer diepte kon zien en delen waar niet op gefocust werd onscherp kon maken. Intussen is dat vertrouwde kost, want steeds meer telefoons hebben zo'n portretmodus, diafragmamodus of bokehmodus. Destijds werkte die bij HTC wel nog niet echt lekker. Onze eerste indruk van de bokehmodus op de HTC U12+ is nu een stuk positiever: de dubbele camera scheidt de voorgrond redelijk goed van de achtergrond. Zelfs haar, vaak problematisch voor smartphonecamera's die kunstmatige onscherpte produceren, wordt goed weergegeven. Bovendien is de bokehmodus niet het enige nut van de dubbele camera; je kunt namelijk ook twee keer 'optisch' zoomen.

4. Dubbele ontgrendeling

Interessant: ontgrendeling van de U12+ kan zowel met de vingerafdrukscanner achterop als met gezichtsontgrendeling. De gezichtsontgrendeling werkt met de dubbele camera voorop en dus met diepte-informatie. Minpunt is dat de vingerafdrukscanner wat snelheid betreft enigszins tegenvalt.

5. Krachtige hardware

De U12+ heeft de nieuwste high-end Snapdragon 845-processor van Qualcomm en wordt geleverd met 64GB ufs 2.1-opslag en 6GB ddr4x-geheugen. Er komt ook een versie met 128GB opslag. Allemaal redelijk gangbaar voor een high-end smartphone anno nu. De accucapaciteit is met 3.500mah van een behoorlijk niveau voor deze schermgrootte, al moeten we ook opmerken dat de capaciteit niet altijd iets zegt over de accuduur.

Vergelijk hier de prijzen van de diverse HTC U12+-uitvoeringen.

Meer interesse in andere smartphones? Je kan ze hier vergelijken.

