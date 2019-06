Vijf redenen om over te schakelen naar slimme lampen Ronald Meeus

25 juni 2019

11u30

Bron: tweakers.net/smarthome 0 Multimedia Nu gewone led-peertjes diep in prijs zijn gedaald, blijft het een investering om slimme exemplaren in huis te halen. Prijzen van een starterskit beginnen ergens ten noorden van 100 euro, en wanneer je al je lampen wilt vervangen door een exemplaar dat je via de app kunt bedienen, ben je nog veel meer geld kwijt. En toch zijn er enkele zéér goede redenen om die overstap te maken. Hier zijn de vijf belangrijkste.

1. Vlotte bediening

Als je geen alomvattend domoticasysteem in huis hebt, is het een heel gedoe om alle lichten die je ‘s avonds in huis wilt laten branden met de hand aan te zetten. Wanneer je slimme lampen van Philips, Osram, Ikea of diverse andere merken installeerde, zet je ze desgewenst allemaal aan via de bijbehorende app. Of je kiest op je smartphone welke er mogen branden, en welke niet. En met welke sterkte, kleur of gloed. Alles werkt eenvoudig met een touch-interface, die swipen en slepen mogelijk maakt.

2. Je spaart geld uit

Vergeet ook niet dat de lampen in kwestie allemaal leds zijn: die Light Emitting Diode-technologie is de afgelopen vijf jaar extreem populair geworden, en garandeert een laag energieverbruik wanneer ze branden. Wel opgelet: onderzoek heeft uitgewezen dat slimme lampen toch meer energie verbruiken dan verwacht, wanneer ze in stand-by staan. Het gaat misschien ‘maar’ om 1 tot 2,7 watt, maar ze staan wel 24 uur op 7 in die stand: ze moeten altijd paraat staan om een draadloze connectie te maken met de ‘bridge’ die op de internetrouter van de gebruiker aangesloten staat. Niettemin blijven het budgettaire toppers wanneer je ze vergelijkt met een klassieke gloeilamp: ze gaan om te beginnen enkele tientallen jaren mee.

3. Licht volgens je ‘mood’

Het opvallendste aan licht dat van slimme lampen komt, is wel dat de intensiteit en gloed ervan perfect naar wens van de gebruiker kan worden bijgesteld. Dat hoeft niet iedere keer manueel te gebeuren, natuurlijk: je kunt zogeheten ‘lichtrecepten’ creëren, die je maar hoeft aan te tikken telkens wanneer je een bepaalde sfeer zoekt. Een ‘chillax’-lichtrecept voor wanneer je ‘s avonds tot rust wilt komen in de woonkamer, bijvoorbeeld, of uitgerekend wat feller wit licht wanneer je nog even aan het doorwerken bent, en je je moet concentreren.

4. Kleur in huis

Het meest in het oog springende verkoopargument van slimme lampen, toen ze een zestal jaar geleden op de markt kwamen, was het feit dat je er 16 miljoen kleuren mee kunt tevoorschijn toveren. Zo creëer je een waar lichtschilderij in je woonkamer. Natuurlijk hebben de fabrikanten inmiddels door dat niet iedereen daar zo voor te vinden is, of toch niet voor iedere hoek in het huis, en brachten ze ondertussen ook lampen op de markt waarvan alleen de warmte en intensiteit kan worden bijgesteld, maar die je niet in iedere denkbare kleur kunt zetten.

5. Je kan ze makkelijk programmeren

De lampen tonen hun ‘slimheid’ niet alleen door het feit dat je ze vanop afstand kunt bijstellen met je smartphone. Omdat ze constant draadloos aangesloten zijn op je thuisnetwerk kunnen ze ook worden geprogrammeerd. Je kunt lampen op een bepaald uur automatisch aanknippen wanneer je niet thuis bent, bijvoorbeeld, om eventuele inbrekers af te schrikken. Dat programmeren gaat tot op zekere hoogte via de app die bij de lampen hoort, maar er zijn veel meer toepassingen mogelijk via Smart Home-systemen als IFTTT.

