Vijf redenen om over te schakelen naar een oled-tv Ronald Meeus

17 juni 2019

08u30

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Oled-tv’s hebben de afgelopen twee à drie jaar de markt bestormd en worden stilaan de standaard op gebied van tv’s. Tenminste: als je er minstens 1.000 euro voor overhebt. Waarom zou je op dit moment de overstap van een klassieke LED-tv wagen? Vijf argumenten pro.

1. Vlijmscherpe beeldkwaliteit

Oled staat voor Organic Light-Emitting Diode: tussen de beeldplaat zitten organische koolstofdeeltjes die niet alleen het beeld vormen uit de miljoenen beeldpunten die ze samenbrengen, maar dat tegelijkertijd ook belichten. Dat biedt een kwaliteitsvoordeel ten opzichte van de klassieke LCD-tv’s: daar moeten de vloeibare kristallen extra worden belicht door middel van zij- of achterbelichting. Dat geeft om te beginnen een helderder beeld, maar ook de bewegingen die je op het scherm ziet zijn dan vloeiender. Oled-tv’s zijn ook per definitie 4k-schermen, dus je krijgt de scherpste beeldresolutie die er op dit moment te vinden is.

2. De kleuren zijn fenomenaal

De belangrijkste winst ten opzichte van een klassiek LCD-model zul je aantreffen in de kleuren die een oled-tv op het scherm tovert. Omdat de belichting van ieder afzonderlijk deeltje apart wordt geregeld, is er een breed kleurencontrast mogelijk. Zo worden al die kleuren ook met de juiste helderheid op het scherm gebracht. Vooral in de zwart- en witwaarden is er een enorme winst, want het is juist daar dat veel LCD-toestellen tekortschieten.

3. Milieuvriendelijk

De recentste lichtingen klassieke lcd-tv’s hebben een redelijk goeie reputatie op gebied van energiezuinigheid, en oled-tv’s sluiten zich daar min of meer bij aan. Ze zijn niet noodzakelijk zuiniger dan een klassieke LCD, omdat hun energieverbruik grotendeels afhankelijk is van hoe helder je je kleuren wilt. Een oled-tv met een volledig donker scherm verbruikt slechts 50 watt aan energie, maar dat kan fel oplopen naargelang van wat er op het scherm wordt getoond.

4. Dun, en dus designgevoelig

Een oled-tv heeft geen ‘backlight’ achter de beeldplaat om het scherm te belichten. Gevolg: dunnere tv’s. Dat maakt ook dat die oled-toestellen een pak minder plaats innemen (en wat designvriendelijker ogen) dan de meeste klassieke LCD-tv’s.

5. De prijzen beginnen mee te vallen

Toen oled-tv’s net op de markt kwamen, hadden ze nog prijskaartjes van 1.500 tot 2.000 euro. Voor de huidige nieuwe modellen betaal je nog niet veel minder, en voor de echte kwalitatieve uitschieters betaal je nog steeds véél meer. Tezelfdertijd vind je toch al de eerste modellen met een prijskaartje dat op de 1.000 euro zit, waaronder dit uitstekend model van LG Electronics. Verwacht wordt dat de prijzen van instapmodellen binnenkort ook onder de 1.000 euro zullen duiken.

