Vijf redenen om over te schakelen naar een 4K-tv

Ronald Meeus

08 maart 2018

08u00

Nog maar vier jaar geleden werden ze binnengehaald als de nieuwe evolutionaire sprong op gebied van televisietoestellen, vandaag worden ze stilaan de standaard: 4K-tv's, ook wel Ultra High Definition-televisietoestellen genoemd. Is het moment aangebroken om er ook een in huis te halen? Vijf argumenten pro.

1. Het beeld is veel scherper

Vanaf het moment dat u een paar beelden hebt gezien in 4K, zult u meteen weten dat het beeld dat de toestellen onder de nieuwe standaard leveren een pak scherper is. Dat komt natuurlijk door hun veel grotere pixeldichtheid: een 4K-tv heeft een resolutie van 3.840 op 2.160 beeldpunten, wat ruwweg vier keer zo scherp is als een huidige HD-televisie.

2. Je krijgt frissere kleuren

Samen met het verscherpte beeld beschikken nieuwe 4K-toestellen meestal ook over High Dynamic Range (HDR), een technologie die - kort door de bocht - ervoor zorgt dat de waaier aan kleuren en tinten die op het scherm te zien zijn. Momenteel is er een standaardoorlog bezig tussen voornamelijk HDR10 en Dolby Vision, twee verschillende technische manieren om HDR in een scherm in te bouwen. Streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime Video ondersteunen beide.

3. De prijzen vallen stilaan wat beter mee

Wat consumenten tot ongeveer een jaar geleden weghield van 4K-tv's was de absurd hoge prijs. Maar die is ondertussen al zwaar gezakt: een instapmodel met schermdoorsnede van 50 inch vindt u al aan 500 euro, en voor 1.000 euro koopt u al iets zéér deftigs.

4. Het aanbod aan content groeit

Wat consumenten in het begin van de 4K-doorbraak misten was relevante content in de nieuwe beeldstandaard, maar dat aanbod is ondertussen al fors verbreed. Streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime Video leveren een deel van hun films en tv-series in 4K, en er bestaan ook Blu-Rayschijven met 4K-films erop. Ook gameconsoles PlayStation 4 Pro en Xbox One X tonen videogames in knapperige 4K op het juiste scherm.

5. Het is gewoon te laat voor een 'gewone' HDTV

Wanneer je vandaag noodgedwongen een nieuw televisietoestel moet kopen, zou de keuze snel gemaakt moeten zijn: de nieuwigheid van 4K is eraf, de standaard is gezet. Het heeft dus geen zin meer om vandaag nog een gloednieuwe HDTV in huis te halen. TV's die uitsluitend nog HD-beeld aankunnen zijn overigens stilaan in de minderheid in het winkelrek.

