Vijf redenen om nog snel een eReader te kopen voor je op vakantie vertrekt

Ronald Meeus

20 juni 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1

Die stapel boeken die je wilt lezen op vakantie neemt meestal ook enorm veel plaats in je reiskoffer in. Waarom bespaar je jezelf niet dat extra sleur- en inpakwerk, en koop je geen handige eReader? Vijf argumenten om over te schakelen naar elektronisch lezen.

Er zijn momenteel zo'n 370.000 e-readers in gebruik in Vlaanderen, zegt boekhandelaarsvereniging Boek.be. Ze worden onder meer in elektronica- én in boekhandels verkocht, met toppers als Tolino Shine, Kobo Aura HD en Kindle PaperWhite, aan prijzen die rond de 100 à 150 euro schommelen. Het is niet meteen een doorslaand succes. Maar toch zijn er een paar goeie argumenten om over te stappen.

Gewicht

Het belangrijkste voordeel van een e-reader is zijn gewicht: een gemiddeld toestel weegt zo'n 200 gram, net iets zwaarder dan een doorsnee papieren roman. Dat verschil wordt echter exponentieel groter wanneer je het ding bijvoorbeeld mee op reis wilt nemen, en je gewoon een resem elektronische boeken hoeft te uploaden naar één en hetzelfde compacte toestel in plaats van een zware stapel papieren boeken te moeten meezeulen.

Geen afleiding

Natuurlijk hebben e-readers maar één centrale functie: lezen. Er zijn soms extra's voorhanden, zoals een kalender of een woordenboek, maar die zijn eerder van secundair belang. Maar de meeste gebruikers van een eReader zijn blij met het feit dat hun apparaat niet volgestouwd is met apps, want die zorgen ook voor afleiding tijdens het lezen. Zeker wanneer ze ook meldingen op het scherm blazen.

Goed voor je ogen

Ook doe je met het gebruik van een e-reader je ogen een groot plezier: de ingebouwde E Ink-technologie zorgt ervoor dat de tekst, eens die wordt geprojecteerd op het scherm, niet meer beweegt. Daardoor zijn e-readers een betere keuze wanneer je echt uren aan een stuk wilt lezen. De backlight of achterverlichting van het scherm is ook een pak minder fel, wat ook weer scheelt in de belasting die het ding op je ogen zet.

Beter in de zon

Voor lezen in de buitenlucht is de e-reader een ideaal toestel: het scherm reflecteert het licht niet, waardoor je het ding - net als een gedrukt boek - ook gewoon buiten kunt gebruiken.

Verbruikt weinig energie

Door al het voorgaande verbruikt een e-reader minder energie dan een tablet, zodat de ingebouwde batterij het vaak langer dan een week op één enkele oplaadbeurt volhoudt. Tegen de tijd dat je terugkomt uit vakantie, zal hij zo ongeveer leeg zijn. Probeer dat maar eens met een smartphone of tablet!

Vergelijk hier de prijzen van de beste eReaders.

Lees ook:

Vier tablets uit de middenklasse - Accuduur en behuizing maken het verschil

Vijf redenen om over te schakelen naar een 4k-tv

Vijf smartphonetrends voor 2018