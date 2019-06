Vijf powertools die werken in de tuin zoveel makkelijker maken

Voordat het tuinfeesten- en barbecueseizoen binnenkort echt op gang komt, moet je misschien je tuin weer wat opkalefateren na de winter en een doorregende lente. Deze powertools zijn het meest gegeerd voor klussen in de tuin.

Robotmaaier: Robomow RC308u (€ 1.099)

Het zou kunnen dat je gazon al te verwilderd is geraakt om er meteen een robotgrasmaaier op los te laten. In dat geval zul je dus een eerste keer met een duwmaaier in de weer moeten. Maar wanneer het een beetje op snee is getrimd, kun je een robot de rest van het werk laten doen. De Robomow RC308u is prijzig, maar wel een ongelofelijke aanrader. Het is een stevig en krachtig apparaat, dat zich makkelijk laat installeren en opvallend stil is. Hij bemest het gras ook met het maaiafval. Er zijn voldoende planningsopties, al is het wel veel werk om een perimeterdraad aan te leggen. En aan de randjes en rond bomen en struiken blijft er ook nog wel wat handwerk over. Bekijk hier de Robomow RC308u.

Elektrische heggenschaar: Makita DUH523Z (€ 65)

Hoe groter je tuin, hoe meer je hebt aan een heggenschaar zonder draad. Dit model van Makita wordt dan wel zonder 18 volts accu geleverd, maar die hebben veel klussers toch gewoon al in huis van hun andere materieel. Qua reikwijdte zit hij prima met zijn 52 centimeter, en zijn kracht - 2.700 snijbewegingen per minuut - is er ook niet naast. Ook is er aan de veiligheid gedacht: je moet je twee handen op de juiste plaats hebben staan om de machine aan te kunnen zetten. Bekijk hier de Makita DUH523Z.

Hogedrukreiniger: Kärcher K 7 Premium (€ 459)

Voor het netjes houden van je terrastegels en je tuinmeubilair blijft het Duitse merk Kärcher zo’n beetje de standaard. Deze volledige set heeft een vermogen van 3.000 watt, een maximale druk van 180bar, en een waterdebiet van 600 liter per uur. Pas wel op bij gebruik op oppervlakken die brozer zijn (zoals houten meubilair), of gebruik dan een van de opzetstukken. Bekijk hier de Kärcher K 7 Premium.

Multitool: Fein MultiMaster Top (€ 247)

Met zijn ruime assortiment aan meegeleverde bladen, houdt de Fein MultiMaster Top zijn wereldwijde naam als vlaggenschip onder de multitools hoog. Ook onze bezoekers blijven het vaakst hangen op dit toestel wanneer ze naar een apparaat zoeken dat geschikt is voor snij-, slijp- en schaafwerk. Want na een winter hebben de houten elementen in je tuin, waaronder meubilair, tuinhuis en hekken, dat vaak eventjes nodig. Bekijk hier de Fein MultiMaster Top.

Accuboormachine: Makita DF457 (€ 129)

Oké, er bestaan zeker krachtigere boormachines, maar in de tuin moet je natuurlijk vaak verder kunnen gaan dan wat het stopcontact in de buurt van je werkplaats toelaat. Dus valt de keuze toch al snel op een model met accu, zodat je opperste vrijheid hebt om tot in de uithoeken van je tuin te gaan. De Makita DF457 is krachtig en robuust gebouwd voor zo’n klein model, en zet een prima accuduur neer. Ook de meegeleverde boorkoppen hebben een goede kwaliteit. Voor het echte zware werk is deze misschien wel wat te licht, dus bekijk even goed waarvoor je hem exact nodig hebt. Bekijk hier de Makita DF457.

