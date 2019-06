Vijf onmisbare gadgets voor in de reiskoffer

Ronald Meeus

10 juni 2019

08u30

Bron: tweakers/net/audio 0 Multimedia Bijna vakantietijd? Hier zijn vijf onmisbare technologische snufjes die je reis en verblijf in het buitenland alleen maar aangenamer maken.

Multistekkerdoos

De meeste hotelkamers zijn niet al te gul wat beschikbare stopcontacten betreft. Meestal is er maar één armetierig stopcontactje vrij, en vaak moet je daar ook eerst nog het koffiezetapparaat voor uittrekken. Wanneer je meerdere gadgets mee op vakantie neemt, is het dus echt wel handig om een stekkerdoos mee te nemen. Een model als de Allocacoc BN3001 PowerCube (€ 20) is ideaal, want neemt niet veel plaats in de koffer in. Naast de extra stopcontacten, heeft het ook twee usb-poorten om je smartphone of tablet mee op te laden. Bekijk hier alle stekkerdozen.

Noise cancelling koptelefoon

Krijg jij het na verloop van tijd ook op je zenuwen van het gezoem van het vliegtuig of het geklets van je medepassagiers? Dan kan je je even afsluiten van de wereld met een noise cancelling koptelefoons, die omgevingsgeluid elimineert door ‘antigeluid’ in je oorschelp te blazen. Met de Bose QuietComfort 35 II (€ 299) heb je prima geluid, wordt ruis uit de omgeving weggefilterd én hoef je niet met een kabeltje te prutsen, want hij werkt draadloos via Bluetooth. Bekijk hier alle noise cancelling koptelefoons.

Lees ook: Goede Bluetooth-oortjes nodig? Dit zijn onze tips

Powerbank

Tegen het einde van een dag op het strand liggen is de batterij van je smartphone of tablet waarschijnlijk zo goed als uitgeput. Met een stevige powerbank in de tas kun je een beetje langer verder. Neem de Xiaomi Fast Charging Powerbank (€ 30), wiens opgeladen 20.000 milliampère-batterij goed is voor het opladen van vijf tot zeven smartphones. Dat kunnen er zelfs twee tegelijk zijn, want het heeft twee usb-poorten. Bekijk hier alle powerbanks.

E-reader

Is je vakantie voor jou het ideale moment om het ene na het andere boek te verslinden? Je mag nog verknocht zijn aan échte boeken (de geur, het papier), echt handig is het natuurlijk niet om vijf loodzware kleppers mee te sleuren naar verre oorden. Een e-reader is dan gewoon een erg handig ding om te hebben. Recente modellen, zoals de Kobo Clara HD (€ 129), zorgen ook echt wel voor een prettige leeservaring, dankzij hun E-Ink-scherm. Bekijk hier alle e-readers.

Reisrouter

Was je van plan om een externe harde schijf, een powerbank én een wifirouter in de kofferbak te gooien? Dan kun je de drie beter combineren met toestellen als de RAVPower Filehub Plus 6000mah Travel Router. Die heeft een stevige batterij, slaat je gegevens extern op en verspreidt je hotelinternet vanuit een ethernetkabel (in heel wat hotels heeft iedere kamer er zo nog een) naar alle medereizigers. Bekijk hier alle routers.

Tip: Hier vind je nog veel meer leuke vakantiegadgets en -tech onder 150 euro.

