Vijf manieren om de accuduur van je laptop te verlengen

Ronald Meeus

Laptops die een hele werkdag meegaan op één opgeladen batterij bestaan nog niet zo heel lang, en het blijft per definitie een kunst om zo zuinig mogelijk te zijn met je accuduur. Hier zijn een paar tips.

1 / Vervang de harde schijf door een ssd

Vervang je harde schijf door een zogeheten 'solid state drive' of ssd, die de bestanden opslaat op het soort geheugenchips die ook in geheugenkaartjes voor je fototoestel zitten, en je accu gaat gemiddeld voor zo'n 28 procent langer mee. Als je op zoek bent naar een nieuw toestel heb je zelfs geen enkel verweer meer, want ssd's kom je inmiddels al in laptops van vierhonderd euro tegen. Ssd's werken meteen ook sneller, en zijn vrijwel ongevoelig voor schokken. Of koop een nieuwe laptop met SSD. Hier zijn een paar ideeën.

2 / Zet je toetsenbordverlichting uit

Een heel simpele truc die meteen een energiewinst van zo'n 21 procent opbrengt. Dat geldt natuurlijk vooral voor de duurdere laptops, zoals de MacBook Pro van Apple. Dat soort toestellen heeft kleine led-lampjes onder alle toetsen zitten, en dat vreet - ondanks het feit dat led's op zich erg energiezuinig zijn - stroom.

3 / Gebruik Edge of Safari als webbrowser

Browsen over het internet vreet enorm veel energie, dus maakt je keuze van browser een enorm verschil. Opvallend: Microsofts eigen webbrowser Edge doet het volgens een test van technologiesite Tweakers merkelijk beter op een Windowslaptop dan Chrome of Firefox, en Apples Safari is eveneens zuiniger dan die twee alternatieve browsers op een Mac. Hoe beter geoptimaliseerd software is, hoe zuiniger hij natuurlijk wordt: dat maakt het logisch dat de webbrowser die door de fabrikant van het besturingssysteem zelf is gemaakt ook het beste - en dus het zuinigste - daarop werkt. Je energiewinst door deze ingreep kan 18 tot 26 procent bedragen.

4 / Zet de schermhelderheid naar omlaag

Hoe meer licht een scherm moet geven, hoe meer stroom het ook consumeert: dat is natuurlijk de logica zelve. Met een maximaal gedimd scherm haal je een energiewinst die tot 34 procent kan bedragen, en haalt de accuduur van je laptop - als je de vier andere tips in dit overzicht volgt, tenminste - makkelijk tien uur. Maar dan is het natuurlijk alleen in een compleet verduisterde omgeving af te lezen: het is dus een kwestie van compromis.

5 / Ga naar een lagere beeldresolutie

Heel simpel: hoe meer pixels, hoe meer energie. Als je een laptop met een hd-scherm hebt, kun je dat makkelijk terugdringen naar een minder snedige resolutie dan 1920x1080 pixels als je toch geen video aan het kijken bent.

Hetzelfde geldt wanneer je een duurder model in huis hebt gehaald met een 4K-scherm: als je daarop momenteel geen 4K-beelden bekijkt, zoals Netflix-films en -tv-reeksen of eigen foto's en video's die je met een Ultra HD-camera hebt gemaakt, heeft het weinig zin om die hoogste resolutie aan te laten staan. Het is wat gehannes, want je moet het iedere keer handmatig bijstellen, maar wanneer je accu op zijn laatste benen loopt helpt het de werkduur nog stevig wat op te krikken.

