Vijf innovatieve huishoudtoestellen die jouw leven zoveel makkelijker maken

25 februari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 20 Multimedia Entertainmentelektronica heeft zichzelf de reputatie aangemeten om zichzelf constant opnieuw uit te vinden, maar ook in het huishoudsegment zien we nu enkele opmerkelijke transformaties. Deze 5 upgrades kunnen de dagelijkse huishoudelijke taken aanzienlijk gemakkelijker maken.

1 / Robotstofzuiger

De nieuwste generatie stofzuigers zorgt er in de eerste plaats voor dat je niet meer hoeft te stofzuigen: robotstofzuigers van merken als Samsung, LG Electronics en Dirt Devil werken volledig autonoom de kamers van je woning af, en worden ook slimmer en slimmer in het herkennen van eventuele obstakels. Vooral de toestellen van marktleider iRobot maken constant vorderingen op dat gebied. Het houdt overigens niet op bij stofzuigen: enkele jaren geleden lanceerde het Amerikaanse bedrijf ook een dweilrobot.

2 / Blender

Het belangrijkste element waarop fabrikanten van huishoudelektronica hun blenders constant verbeteren is natuurlijk hun kracht. Een van de sterkste beesten op dit moment is de in augustus gelanceerde Avance-blender van Philips, die een vermogen van liefst 2.000 watt laat zien, een veelvoud van heel wat van zijn concurrenten. Bovendien heeft hij een volume van liefst twee liter.

3 / Koffiezetapparaat

Consumenten zijn fijnproevers geworden op gebied van koffie. Bovendien moeten koffiezetapparaten over een mooi design beschikken, en beginnen de eerste 'smart' modellen op te duiken. Philips, de koning van de koffiezetapparaten, heeft wat design en smaak betreft heel wat bijgeleerd met zijn Senseo Twist-machines. De absolute koning op dit moment is deze DeLonghi Dinamica.

4 / Gezonde friteuse

Frituren zonder frituurvet? Het kan al eventjes. Verscheidene fabrikanten hebben frituurketels op de markt waarmee je frieten worden gebakken door middel van een proces dat ze tegelijkertijd stoomt en grilt. Op die manier blijven ze even knapperig als frieten die in frituurolie zijn gebakken, maar bevatten ze liefst 80 procent minder vet. Het eerste apparaat dat op de markt kwam in dit segment is de AirFryer van Philips, waarvan er ondertussen verschillende modellen bestaan.

5 / Koelkast

Ook koelkasten ondergaan momenteel transformaties. Samsung en LG Electronics zijn beide bezig met 'slimme' koelkasten, die verbonden zijn met je thuisnetwerk en beschikken over een aanraakscherm aan de buitenkant en de nodige sensoren binnenin. Het duurt vast wel nog eventjes voor die 'smart fridges' op de markt komen. Tot het zover is, kies je dus best nog even voor een goed klassiek model. Een met een klassiek en tijdloos design misschien, zoals dit mooie toestel van Gorenje, dat moderne koelkasttechniek in een epische retrokast aanbiedt.

