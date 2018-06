Vijf goedkope manieren om je woning nu al 'smart' te maken

Ronald Meeus

26 juni 2018

10u15

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De technologie is nog in volle ontwikkeling, maar toch zijn er nu al diverse manieren om van je huis een 'slim' huis te maken. Dat zorgt niet alleen voor meer comfort, het verhoogt ook de veiligheid én kan ook je energiefactuur serieus verlagen.

1. Slimme verlichting

Een van de eerste exponenten van de smart home en het internet of things, inmiddels alweer zes jaar geleden, waren de slimme Hue-lampen van Philips. Het was het eerste product dat meteen ook kon samenwerken met internetdiensten die je als gebruiker kon instellen. Zo kunnen ze o.a. geprogrammeerd worden om een bepaalde kleur en intensiteit aan te nemen naargelang het weer. De Hue-lampen kregen ondertussen al flink concurrentie van merken als Ikea, maar ze blijven wel toppers op de markt.

Lees ook: Slimme lampen uitgelicht: welke geven meeste waar voor je geld?

2. Slimme thermostaat

Het Amerikaanse Nest Labs brak enkele jaren geleden de markt voor slimme thermostaten open. Inmiddels is het aanbod breed, want ook merken als Honeywell en Tado sprongen op de trein. Slimme thermostaten zorgen er voor dat de temperatuur in huis precies juist zit tegen het moment waarop je arriveert. Je kan op weg naar huis zelfs nog wat bijsturen via je smartphone-app.

3. Slimme speakers

'Smart' toepassingen werkten eerst vooral met een aanraakscherm waarlangs je alles moest regelen. Stilaan gaan we over naar slimme basisstations die op stemcommando's werken. De belangrijkste spelers zijn momenteel Google Home en Amazon Echo. Wie de actualiteit wat volgt, weet dat die dingen nog wel wat kinderziekten vertonen, maar ze winnen wel steeds meer aan populariteit. Andere merken springen momenteel ook op de kar: zo hebben LG Electronics, Sonos en Apple ook net - of bijna - slimme speakers uit.

4. Slimme sensoren

Een belangrijk deelaspect van de smart home-toepassingen zijn de beveiligingssensoren. Denk dan bijvoorbeeld aan rook-, bewegings-, deur- en koolstofsensoren. Momenteel vereisen die nog wel wat kennis van Apple HomeKit, Zigbee of IFTTT (de drie leidende programmeerplatformen van de smart home), maar in de nabije toekomst zullen die ook wel wat praktischer bedienbaar worden, mede dankzij de hierboven genoemde slimme speakers.

5. Slimme deurbel

Relatief nieuw op de markt is de slimme deurbel. Via je smartphone kan je zo zien wie er aan je voordeur staat. In de nabije toekomst zal deze technologie nog uitgebreid worden met een 'smart' deurslot; zo kan je via je smartphone op afstand je voordeur openen en weer sluiten. Handig, als je bijvoorbeeld eens niet thuis bent, maar wel even een koerier wil binnen- en weer buitenlaten.

Smart meeting in Technopolis

Heb jij interesse in alles wat tegenwoordig 'smart' heet? Kom op 27 juni naar de Tweakers-meetup Smart Solutions in Technopolis Mechelen. De deuren gaan open vanaf 17.30, het programma begint om 19.00 en eindigt om 22.00. Tickets kosten 5 euro.

Lees ook:

Zo ziet de smartphone van de nabije toekomst eruit

Binnen 5 jaar staan deze tv's in elke huiskamer

Google Home versus Amazon Echo: strijd tussen slimme speakers