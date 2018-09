Vijf essentiële vragen bij de aankoop van een nieuwe tv

Ronald Meeus

17 september 2018

08u04

Een nieuwe tv in huis halen is niet echt hetzelfde als een brood kopen: potentieel geef je er honderden of duizenden euro's aan uit, dus je wil er ook lang van kunnen genieten. Aan de hand van deze vijf vragen kan je een weloverwogen keuze maken.

1. 4k of 'gewone' HD?

Deze vraag verliest momenteel wat aan relevantie: het gros van de televisietoestellen die je vandaag in de winkelrekken vindt, zijn 4k-toestellen. Apparaten die enkel een 'gewoon' Full HD-beeld leveren worden steeds schaarser. Realiseer je wel dat ook andere toestellen intussen ingesteld zijn op 4k: gameconsoles als de PlayStation 4 Pro en de Xbox One X spelen hun games in 4k af en veel Blu-Ray-spelers zijn 4k.

2. Welke 'High Dynamic Range'-variant?

HDR of High Dynamic Range is een technologie die in de meeste 4k-tv's geïntegreerd is en die het kleurenbereik op jouw scherm een flinke boost geeft. Hier moet je als consument wel even opletten: er is namelijk nog een kleine standaardenoorlog bezig tussen Dolby Vision en HDR10, die nog niet helemaal beslecht is. Je kiest dus best een tv die beide ondersteunt. Daarnaast is de ontwikkeling van de nieuwe standaard HDR10+ wel iets om in de gaten te houden.

3. Groter of kleiner dan 55 inch?

De grootte van een tv-scherm wordt aangegeven door de diagonaal van de linkerbovenhoek naar de rechterhoek onderaan. Het 'breekpunt' zit op 55 inch. Die grootte leent zich tot een heuse cinema-ervaring, maar dan moet je natuurlijk wel een (huis)kamer hebben die groot genoeg is, want de ideale kijkafstand tussen scherm en zetel is dan 1,67 tot 2,36 meter. Zet je je tv in een minder grote ruimte en je zetel dus dichterbij, dan kies je beter voor een iets kleinere tv.

4. Met of zonder aparte soundbar?

Bij een epische kijkervaring hoort ook een serieus audiosysteem. Tot enkele jaren geleden was je dan aangewezen op een 5.1-surroundsysteem: vijf luidsprekers die je op verschillende plekken in je huiskamer opstelde, plus een subwoofer. Tegenwoordig zijn de soundbars zo goed dat de meeste consumenten daarvoor kiezen. De recentste trend is om ze meteen in te bouwen in de televisies, zoals bij de door Philips onlangs voorgestelde OLED 973-tv.

5. Hoeveel hdmi-poorten?

Vraag je voor je naar de winkel trekt of je online aankoop doet ook al even af waarvoor je je tv precies allemaal gaat gebruiken. Je wil immers een toestel dat over genoeg hdmi-poorten beschikt (de standaard voor het doorstralen van beeld en geluid van toestel naar toestel). Kijk je puur lineair naar je tv en gebruik je louter de interactieve diensten van je telecomprovider, dan kom je waarschijnlijk met één poort toe. Wil je ook gameconsoles toevoegen? Google Chromecast? Apple TV? Of Blu-Ray-spelers, pc's of andere randapparaten? Kies dan voor een tv met meerdere hdmi-poorten. Standaard voor de media-omnivoor is een toestel met drie poorten.

