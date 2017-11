Vijf dingen waarop je moet letten wanneer je een camera koopt 08u00 0 REUTERS Multimedia De ingebouwde camera in je smartphone zal wellicht nooit kunnen wedijveren met de messcherpe, creatieve, kleurrijke beelden die je met een echte digitale camera schiet. Maar die dingen kosten geld, dus je koopt ze best niet onbezonnen. Hier zijn vijf dingen om in de gaten te houden bij je aankoop.

Spiegelreflex- of systeemcamera?

Ten eerste is er het type. Spiegelreflexcamera's, die werken via een interne constructie met spiegels waardoor je via de zoeker rechtstreeks door de lens kunt kijken, worden nog altijd gezien als de top. Al hebben systeemcamera's - waarbij één goeie beeldsensor het werk van die spiegeltjes overneemt binnen in de bast van het toestel - de afgelopen jaren zo'n kwaliteitssprong gemaakt dat de twee types inmiddels aan elkaar gewaagd zijn. Een systeemcamera is lichter, en geeft snellere opeenvolgingen van vlak na elkaar genomen foto's. Maar bij een spiegelreflextoestel krijg je dan weer een bredere keuze aan lenzen.

De beeldsensor

Vergeet in ieder geval megapixels als differentiërende factor: moderne camera's hebben een megapixelwaarde die ergens tussen de 16 en 24 zit, en hun onderlinge kwaliteitsverschillen zijn gering. Wel wordt er een verschil gemaakt met andere elementen, zoals de grootte en lichtgevoeligheid van de beeldsensor, het aantal beeldpunten waarop de autofocus je beeld in een mum van tijd scherpstelt, en de manier waarop de camera zijn beeld stabiliseert. Ook belangrijk is het aantal beelden per seconde en de sluitertijd (vanaf 1/8000 seconde voor de snelste uit de rij).

Zorg voor een stevige behuizing

Recent gelanceerde toestellen zijn enorm stevig en weersbestendig. Er zijn er die temperaturen tot -10 Celsius aankunnen en onder water kunnen zonder een extra omhulsel, maar die zijn schaars.

Batterijduur

Wanneer je lang buitenshuis fotografeert, is ook de autonomie van de batterij een belangrijke afweging. Een spiegelreflexcamera zijn batterij gaat doorgaans iets langer mee dan die van een systeemcamera, al zal een tweede batterij nooit een overbodige luxe zijn als accessoire wanneer je vaak uithuizig kiekjes wilt maken.

Video

Digitale camera's kunnen ook video's opnemen. Het absolute minimum vandaag is daarbij hoge definitie (1.920 x 1.080 beeldpunten), maar er zijn ook toestellen die video in 4K of Ultra High Definition schieten, al moet je ook een 4K-televisietoestel hebben om de filmpjes af te spelen. Eveneens belangrijk is de beeldsnelheid: 60 beelden per seconde is de standaard, betere toestellen leveren zelfs het dubbele daarvan.





Meer technologienieuws:

Deze gratis alternatieven zijn (bijna) even handig als Microsoft Office

Deze smartphones gebruik je beter niet meer

LG V30-smartphone komt begin december uit voor 899 euro