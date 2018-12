Vijf dingen om op te letten bij aanschaf van een droogkast

04 december 2018

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Droogkasten helpen je om een arbeidsintensieve en tijdrovende huishoudelijke taak met een minimum aan inspanning van je to-do-lijstje te strepen, zonder dat je moet wachten tot je natte kleren gedroogd zijn aan een rek. Maar er zijn nog andere zaken van tel in de keuze. Aan de hand van de volgende vijf vragen weet je waar je op moet letten bij de aankoop.

1. Wil je een droogkast met warmtepomp-, condens- of luchtafvoerdroger?

Er zijn drie types droogkasten, met hun eigen specifieke voor- en nadelen.

De vaakst voorkomende soort is de warmtepompdroger . Je was droogt dan zuinig, maar er hangt meestal ook een stevige prijskaart aan én lange wachttijden - reken al gauw op twee uur vooraleer je droge was hebt. Het rendeert misschien op langere termijn, maar in eerste instantie betaal je toch gemakkelijk het dubbele van wat je zou neertellen voor een klassieke condensdroger. Vergelijk hier de prijzen van warmtepompdrogers.

Condensdrogers voeren de vochtige warme lucht niet af, maar laten die condenseren. Het vocht komt dan in een opvangbak terecht. Het is een type dat democratischer is qua aankoopprijs, maar door zijn relatief hoge energieverbruik stilaan serieus gedateerd raakt. Vergelijk hier de prijzen van condensdrogers.

De laatste optie is de luchtafvoerdroger , die de warme lucht via een afvoerslang naar buiten voert. Het voordeel is de hoge temperatuur, die een gemiddelde droogbeurt naar 80 minuten brengt. Maar zuinig zijn ze allesbehalve; ze gebruiken gemiddeld nóg meer dan een condensdroger. Vergelijk hier de prijzen van luchtafvoerdrogers.

2. Hoeveel vulgewicht heb je nodig?

Hoeveel wasgoed er kan worden gedroogd is een belangrijk criterium in de aankoop van een droogkast. Een gemiddeld gezin kiest best 7 tot 9 kilogram. Kleinere huishoudens of singles kijken beter naar toestellen met een vulgewicht onder de 7 kilo, bij grote gezinnen is eentje met een capaciteit van meer dan 9 kilo handiger.

3. Zorg je zelf voor het onderhoud?

Een stuk witgoed als een droogkast heeft regelmatig onderhoud nodig. Je kan, maar je moet dat niet meer zelf doen: de eerste droogtrommels met een zelfreinigende condensor zijn al op de markt. Vanzelfsprekend zijn die iets prijziger.

4. Hoe belangrijk is het verbruik?

De vochtigheidssensor, die nu in meer wasdrogers is ingebouwd, kan een belangrijk voordeel betekenen op de energiekosten van het toestel. Zo’n sensor voelt wanneer de was droog is en laat het apparaat dus niet langer draaien dan echt nodig. Zo spaar je tijd én energie uit.

5. Heb je soms last van muffe geurtjes?

Een leuke nieuwigheid in de nieuwste generatie wasdrogers is een opfrisprogramma voor kleren die een beetje muf ruiken. Denk bijvoorbeeld aan het effect van een avondje stappen, waarbij je kleren wat sigarettenrook moesten absorberen. Met dank aan het opfrisprogramma in de wasdroger hoef je ze dan nog niet onnodig al te wassen.

