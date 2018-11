Vijf dingen die je zeker in de gaten moet houden bij de aanschaf van een vaatwasmachine

Ronald Meeus

07 november 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Huishoudelijke apparaten als een vaatwasser blijf je meestal voor een relatief lange tijd gebruiken. Wanneer je toch een nieuwe in huis moet halen, is er vaak veel meer veranderd aan de technologie dan je misschien beseft. Hier zijn de dingen waarop je goed moet letten wanneer je vandaag een nieuwe vaatwasser koopt.

1. Het energielabel

De belangrijkste verandering die zich de afgelopen vijf jaar heeft doorgezet is de uitbreiding van het aantal energielabels. Er bestaat nu ook een A+++-label, dat een verschil van liefst 30 procent in energieverbruik betekent op het oude A-label.

2. Programma’s

Een ander element waarin er de afgelopen jaren een relatief steile evolutie te bespeuren viel, zit in de beschikbare wasprogramma’s. Er zijn er bijvoorbeeld met een speciaal programma voor halve belading of met een extra kort programma: wanneer je meteen na het diner de vaat in de machine zet, hebben de etensresten zich nog niet zo stevig vastgezet en volstaat dus een kortere wasbeurt. Dat scheelt op snelheid, natuurlijk, maar ook op energie: hoe minder lang de machine moet draaien, hoe minder water en energie ze verbruikt.

3. Geluidsniveau

Een klassieker is het geluidsniveau. Dat is een element waarop fabrikanten continu inspanningen leveren: het geluid van een draaiende vaatwasser kan enorm storend zijn, zeker in een open keuken. Gelukkig wordt bij iedere vaatwasser dat geluidsniveau weergegeven in decibels. Een vaatwasser die minder dan 44 decibel aan geluid produceert valt aan te raden, en er bestaan er zelfs al die niet meer dan 38 db lawaai maken.

4. Warmwateraansluiting

Sommige vaatwassers kunnen op warm water (tot 60 graden) worden aangesloten, en ook dat helpt op gebied van tijd en energie: de machine moet minder lang draaien en er is minder stroom nodig. Vergelijk hier alle A+++-toestellen met een warmwateraansluiting.

5. Aantal couverts

Nog een klassieker is het aantal couverts. Dat volume is afhankelijk van het aantal gezinsleden. Bij een klein of middelgroot gezin volstaat een toestel met een couvert of tien om een namiddag plus avond aan voedselconsumptie te dekken. Echte hobbykoks kunnen tot 15 couverts gaan. Toon me alle A+++-machines tot 10 couverts.

