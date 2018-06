Vijf dingen die je nog niet wist over je hogedrukreiniger

Ronald Meeus

07 juni 2018

08u00 0 Multimedia Sommige oppervlakken kunnen zoveel vuil absorberen dat handmatig schrobben onbegonnen werk is. Denk maar aan je terrastegels na een lange winter. Een hogedrukreiniger is dan een elegante en minder arbeidsintensieve oplossing. Maar hoe gebruik je zo'n ding nu optimaal? Een handvol dingen die je hoort te weten.

1. Een plankenterras reinigen doe je zo

Een plankenterras in Douglasie, Bankirai of andere houtverbindingen verzamelt heel wat mos, zeker tijdens de winter. Met een hogedrukspuit heb je dat zo weer weg. Maar opletten: als je er zomaar de 'naakte' spuit op loslaat, met te veel druk, kan je hout splinteren. Er bestaan opzetstukken die speciaal voor specifieke oppervlakten bedoeld zijn, en de straal gelijkmatiger verdelen over het terras. Je vindt ook detergenten die speciaal voor houtterrassen zijn, die een beetje extra hulp bieden wanneer je je niet alleen op de spuitkracht wilt verlaten.

2. Sowieso niet teveel kracht zetten

Per definitie moet je opletten met de kracht van een hogedrukreiniger: ook hardere materialen zoals tegels kunnen eraan kapotgaan als je echt alles op volle kracht doet. Hou ook altijd genoeg afstand tussen het spuitstuk en het oppervlak. Bij hardnekkiger vuil kun je altijd nog wat dichter gaan, maar wees altijd voorzichtig. Blijf ook nooit te lang hangen op een bepaalde plaats: als het vuil écht niet weg wil, kun je toch beter met een detergent werken.

3. Dakpannen: van boven naar beneden

Wanneer je de hogedrukreiniger gebruikt om uw dakpannen schoon te maken, is het alleszins al belangrijk dat u van boven naar onderen werkt: anders wordt het gedeelte dat u zonet hebt afgespoten alweer vuil van naar beneden drijvende viezigheid. Hou de straal ook onder een hoek van dertig graden: met de richting van de dakhelling mee. Nooit ertegenin, want wanneer u onder de leien spuit richt u mogelijk schade aan. Na het afspuiten is er ook een mooi trucje om het dak langer netjes te houden: zet er een verstuiver op en verdeel een mosbestrijdend middel over het dak. Dat vertraagt de aanslag van mos.

4. Je fiets schoon spuiten

Ook een fiets reinigen is een koud kunstje met een hogedrukreiniger. Opnieuw: opletten met de waterdruk, want die kan nefast zijn voor de lak en de onderdelen. Een goede verhouding voor een fiets is één derde van de hoogste druk. Zorg ook voor een vlakke straal in plaats van een heel geconcentreerde. En hou de spuitkop minstens dertig centimeter van de fiets.

5. Weet dat je een hoop water bespaart

Die hoge druk die op de straal staat, geeft een beetje de indruk dat een hogedrukreiniger echt hopen water verbruikt, maar niets is minder waar. Hij reinigt namelijk veel efficiënter en de arbeid duurt minder lang, en dus verbruik je in de praktijk minder water. Sowieso is de straal die hij produceert veel dunner. Ter vergelijking: een gewone tuinslang verbruikt ongeveer 3.500 liter water per uur, bij een hogedrukreiniger is dat 'maar' 500 liter.

