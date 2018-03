Vijf back-uptips die je tranen besparen sam

30 maart 2018

14u44 0 Multimedia Iedereen weet ervan, maar wie doet het ook echt? Morgen is het World Backup Day, een dag die ons eraan herinnert hoe belangrijk is het is reservekopieën te maken van gegevens op smartphones, tablets en computers.

Apple-verdeler Switch krijgt naar eigen zeggen dagelijks tientallen mensen over de vloer die met de handen in het haar zitten omdat een apparaat crashte, ze bestanden kwijt zijn en ze geen back-up hebben. De keten geeft vijf tips, waarvan de eerste simpel is: “Doe het gewoon nu”, want een ongeluk is snel gebeurd. Ten tweede is ook een back-up op meerdere apparaten een slimme keuze, zeker wanneer je eentje buitenshuis bewaart.

Overweeg ten derde een externe back-updienst zoals BackBlaze of Crashplan. “Wanneer het noodlot toeslaat, kan je alles terug downloaden”, luidt het. “Sommige diensten sturen zelfs een harde schijf met je bestanden per koerier.” Gebruik ten vierde een toepassing die automatisch back-ups maakt, zoals Apples Time Machine. Ten vijfde kan je je gegevens ook synchroniseren met een clouddienst zoals Dropbox, Google Drive of iCloud.