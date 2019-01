Vier redenen om over te schakelen op een slimme koelkast

Ronald Meeus

22 januari 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Slimme koelkasten van Samsung en LG Electronics kwamen dan wel al enkele jaren geleden op de markt, het duurt duidelijk even vooraleer de consument het nut ervan inziet. Het hoge prijskaartje speelt de toestellen ook nog parten. Toch zijn er al belangrijke redenen om de overstap te overwegen.

1. Ze zijn aan het internet gekoppeld

De voornaamste reden waarom slimme koelkasten de naam ‘slim’ verdienen is omdat ze over wifi beschikken, en dus op je draadloze netwerk kunnen. Dat heeft niet alleen verregaande gevolgen voor het beheren van de inhoud - zie verder - maar is ook een opsteker voor wie sowieso heel veel tijd in de keuken doorbrengt. Via het touchscreen van de Samsung Family Hub kan je namelijk ook vlot webradio’s of Spotify bedienen of snel even het weerbericht raadplegen.

2. Altijd op de hoogte van de voorraad

Slimme koelkasten beschikken over een voorraadbeheersfunctie, die te allen tijde laat zien wat er in de koelkast zit. En dat dus niet alleen op het touchscreen aan het toestel zelf, maar ook via je smartphone of tablet of andere gekoppelde apparaten. Als je in je zetel zit, voegt dat misschien niet zo veel toe, maar bedenk even de mogelijkheden vanop afstand! Op het werk kan je snel even je boodschappenlijstje aanvullen, en zelfs als je al in de winkel staat kan je even dubbelchecken wat je wel/niet in huis hebt.

3. Ze zijn energiebesparend

Fabrikanten van ‘slimme’ toestellen gaan er collectief prat op: een ‘slim’ toestel is misschien wat duurder in de aanschaf, omdat je het verbruik en gebruik veel slimmer kan monitoren, is het op termijn energiebesparend. Bekijk hier alle energiezuinige A+++ koelkasten.

4. Restjesverwerking à volonté

De laatste versie van de Samsung Family Hub, de slimme koelkast van de Koreaanse fabrikant, kan het nu al: op basis van wat er in de koelkast ligt, op het internet zoeken naar lekkere recepten met die ingrediënten. De andere fabrikanten gaan hier ongetwijfeld volgen. De vaste huiskok van dienst moet nu nooit meer naar inspiratie zoeken en elke dag is vanaf nu kliekjesdag. Bekijk hier de Samsung Family Hub.

