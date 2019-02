Vier high-end smartphones met belachelijk goede beeldkwaliteit Ronald Meeus

11 februari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Naast de camera is het scherm een van de belangrijkste factoren in de keuze voor een bepaalde smartphone, zeker wanneer het om een duurdere high-end smartphone gaat. Deze vier toestellen hebben een beeldschermkwaliteit die enkele jaren terug nog ongezien was.

LG V40 ThinQ (€ 741)

LG Electronics heeft met 3 procent eigenlijk een verwaarloosbaar wereldwijd marktaandeel op de smartphonemarkt. Vergelijk dat even met Samsung, dat wereldwijd meer dan 20 procent van alle verkochte smartphones voor zijn rekening neemt. Met de LG V40 ThinQ mikt LG niet zozeer op veelverkoop, maar aast het wel op consumenten die echt het allerbeste toestel op zak willen hebben en het niet erg vinden om daar een stevige duit voor te betalen. Het oledscherm van de V40 ThinQ valt met 6,4 inch (16,26 cm) nog groot uit, maar is wel zeer energiezuinig en geeft een veel beter contrast dan een lcd-scherm. Oled staat trouwens voor organic light emitting diodes, dezelfde technologie die de betere tv’s zo’n mooie kleurengloed geeft. Bekijk hier de LG V40 ThinQ.

Huawei Mate 20 Pro (€ 899)

Een van de meest tot de verbeelding sprekende toestellen van het moment is Huawei’s Mate 20 Pro. Het toestel heeft een 6,39"-oledscherm (16,23 cm) met 3120×1440 pixels en een grote inkeping bovenin voor de 3D-gezichtsscanner en frontcamera. Die inkepingen worden bij veel fabrikanten nu wel weggewerkt, maar dat doet niets af aan het feit dat dit een mooi en scherp oledscherm is, met prima kijkhoeken. Wat wel opvalt: de kromming is prominenter aanwezig dan bij andere toestellen. Bekijk hier de Huawei Mate 20 Pro.

Samsung Galaxy Note 9 (€ 739)

Natuurlijk heeft het vlaggenschip van Samsung ook een bloedmooi scherm: hier gaat het om een oledscherm van 6,4" (16,26 cm) met een maximale resolutie van 2960x1440 pixels en een relatief langwerpige schermverhouding. De kijkhoeken zijn opnieuw goed, de reflecties blijven binnen de perken en dan is er natuurlijk nog de onmeetbaar hoge contrastverhouding van een oledscherm, waardoor de kleuren van het scherm spatten. Bekijk hier de Samsung Galaxy Note 9.

Apple iPhone XS Max (€ 1.149)

Apple kan natuurlijk ook niet in het rijtje ontbreken, want ook de iPhone XS Max heeft het betere oledscherm. Met een beeldresolutie van 2688 op 1242 pixels is dit weliswaar het knapperigste scherm dat een iPhone ooit kreeg, maar wie goed op de bovenstaande specificaties lette, merkte ook op dat de iPhones toch moeten onderdoen voor een aantal Androidtoestellen in het rijtje. Bekijk hier de Apple iPhone XS Max.

