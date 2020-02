Video toont mogelijk nieuwe klaptelefoon van Samsung met vouwbaar scherm Arnoud Wokke

03 februari 2020

11u03

Bron: Tweakers.net 0 Multimedia Er is een video verschenen die vermoedelijk de Samsung Galaxy Z Flip toont, een klaptelefoon met vouwbaar scherm. De video laat onder meer het kleine scherm aan de buitenkant naast de camera zien.

De video van telecomjournalist Ben Geskin toont de klaptelefoon in een roze uitvoering. Het kleine scherm aan de buitenkant van de telefoon laat de tijd, datum en het resterende batterijpercentage zien. Het gaat volgens eerdere info om een oledpaneel met een schermdiagonaal van 1,06 inch (ongeveer 2,7 cm) en een resolutie van 300x116 pixels.

Wanneer het toestel wordt opengeklapt, is er eerst een lockscreen te zien, waarna de software een menu toont om een wachtwoord in te voeren. In opengeklapte toestand heeft de telefoon naar verluidt een oledscherm van 22:9-verhouding van 15,8x6,5 cm met een diagonaal van 6,7 inch (17 cm) en een resolutie van 2636x1080 pixels.

Binnenkort onthuld?

Het is voor het eerst dat er een duidelijke video verschijnt van de smartphone. De telefoon circuleerde afgelopen maanden ook in het geruchtencircuit onder de naam Galaxy Bloom. Mogelijke specificaties en renders verschenen vorige week al. De telefoon zou uitgerust worden met een Qualcomm Snapdragon 855+-processor, gecombineerd met 8 GB ram en 256 GB ufs 3.0-flashopslag. Aan de achterkant zitten twee camera’s. Het zou gaan om een reguliere camera en een ultragroothoekcamera, beide met een 12-megapixelsensor.

Volgens de specificatielijst wordt het toestel voorzien van een 3300 mAh-accu en zit er een vingerafdrukscanner op de zijkant. Het toestel heeft in gevouwen toestand afmetingen van 87,4x73,6x17,3mm. Uitgevouwen neemt de lengte toe tot 167,9 mm en is de dikte maximaal 7,2 mm. Het gewicht zou 183 gram bedragen.

De aankondiging van de telefoon komt mogelijk volgende week, als Samsung zijn eigen Unpacked-evenement houdt. Dat gebeurt op 11 februari. Dan zou de fabrikant ook de opvolger van zijn Galaxy S10-telefoons willen laten zien.

