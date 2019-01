VIDEO. Telefoneren kan binnenkort met... je vinger Redactie

10 januari 2019

15u42 0

Op de CES beurs in Los Angeles worden de nieuwste technologische snufjes voorgesteld. In de toekomst zouden we bijvoorbeeld kunnen telefoneren met onze vinger. Nooit meer zoeken naar je smartphone in je zak dus maar gewoon meteen opnemen met je vinger.

