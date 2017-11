VIDEO: Samsung spot met Apple in reclamefilmpje Joeri Vlemings

De Zuid-Koreaanse techgigant Samsung maakt zich in een nieuwe reclamespot behoorlijk vrolijk over Amerikaanse concurrent Apple. De geschiedenis van de iPhone sinds de lancering in 2007 passeert in grote lijnen de revue. Samsung onderstreept de meest gekende gebreken die de toestellen vertoonden om de kerels van Cupertino stevig uit te lachen.

De introductie van de iPhone in 2007 veranderde onze moderne manier van communiceren compleet. Voor het eerst werden gsm, mp3-speler en internet in één toestel verenigd: de smartphone. Die geweldige vondst van Apple kreeg onvermijdelijk al snel navolging bij de concurrentie. Mét succes: de iPhone is al lang niet meer dé grote voorloper in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor smartphones.

Lange wachtrijen

Samsung geeft in de spot een venijnig overzicht van de tekortkomingen waar Apple de voorbije jaren zoal mee sukkelde, en die hun eigen Galaxy niet heeft.

Het filmpje begint met de lange wachtrijen voor een Apple Store in juni 2007. In een volgend shot belt een apetrotse kerel iemand met de boodschap: "Raad eens wat ik gekocht heb".

Tot zover het goede nieuws. Over naar 2010. Wanneer diezelfde jongeling een foto wil nemen, krijgt hij de melding dat er niet voldoende opslagcapaciteit vrij is. Een verwijzing naar de halsstarrige weigering van Apple om externe geheugenkaartjes toe te laten.

2013. Samsung heeft een smartphone op de markt gebracht met een veel groter scherm dan de iPhone én met een handige stylus erbij.

Waterdicht en draadloos opladen

De Applefan blijft volhouden en schuift in 2015 opnieuw trouw aan voor de Apple Store, in de gietende regen. Een jaar later valt hij samen met het 'Samsung-meisje' op een idyllische plek in het water, waarna hij zijn niet-waterdichte iPhone te drogen moet leggen in een kom rijst. Zij toont intussen de foto die ze toen aan het maken was met haar gsm.

In 2017 steekt Samsung dan weer de draak met het tussenstuk dat nodig is om de oortjes in te steken, tot frustratie van de jongen. Ondertussen laadt de Samsung van zijn vriendin gewoon draadloos op.

De spot eindigt ermee dat de man na al die jaren de iPhone in de schuif legt en zich een Samsung aanschaft. Hij wandelt daarna - afgelopen week - voorbij een bijna onbestaande wachtrij voor de Apple Store. "Upgrade naar de Galaxy", is de slotboodschap van Samsung. De schalkse titel van het filmpje: "Groot worden".