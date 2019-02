VIDEO. 'Nokia 9' is eerste met 5 camera's aan de achterkant DVDA

24 februari 2019

Deze namiddag werd in het Spaanse Barcelona de nieuwste smartphone van Nokia voorgesteld, de Nokia 9. De gsm is de eerste met vijf camera’s, enkel aan de achterkant. Daarnaast wil Nokia zich met het toestel onderscheiden met scherpere foto’s, meer contrast en rijkere kleuren. En ook voor zwart-witfoto’s heeft de gsm speciale opties. Verder is het geheugen van het toestel extra groot en zou de batterij een lange levensduur kennen. De smartphone komt in maart op de markt.