VIDEO: Nieuw! 'Britney Spears' demonstreert karaokemachine waarmee je nooit meer vals zingt

15u15

Bron: AP

Hou je van zingen, maar klink je zo vals als een kat? Met deze karaokemachine is het veilig om het podium in te palmen. Het toestel bevat professionele software die je valse noten gewoon live corrigeert. De machine werd in Los Angeles voorgesteld in de marge van de CES-elektronicabeurs. En nee, dit is niet Britney Spears, maar een goede kopie!

