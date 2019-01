VIDEO. Kijk hoe dieven ook bij ons draadloos luxewagens stelen (en wat je ertegen kan doen) sam

22 januari 2019

20u29 0

De voorbije maanden stalen dieven in Gent vier luxewagens door draadloos de sleutel te kopiëren. In het buitenland is dat een echte plaag, maar bij ons zijn nog maar enkele gevallen bekend. Op deze beelden zie je hoe de dieven te werk gaan en wat je daartegen kan doen.

