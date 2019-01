VIDEO. Kijk hoe de eerste opvouwbare smartphone ter wereld werkt sam

08 januari 2019

Op de CES-beurs in Las Vegas is de eerste opvouwbare smartphone voorgesteld. Het toestel is niet van een grote fabrikant zoals Samsung of Apple, wel van Royole. Het toestel heet Royole FlexPai en het verandert van een telefoon in een tablet.

