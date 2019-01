VIDEO. Kan je niet pingpongen? Deze robot leert het je Kenneth Dée

09 januari 2019

07u12

Bron: VTM Nieuws 3

Een pingpongleraar wordt in de toekomst misschien wel overbodig, want het Japanse technologiebedrijf Omron ontwierp een robot die je leert hoe je moet pingpongen. De robot kijkt naar de beweging van je handen en je palet. Het probeert je niet te verslaan, maar past zich aan aan jou niveau en geeft je tips hoe je kan verbeteren. VTM NIEUWS-techjournalist Kenneth Dée kon de robot al eens uitproberen op de CES-beurs in Las Vegas, de grootste technologiebeurs ter wereld.