VIDEO: Franse neef van R2D2 speelt muziek, bewaakt je huis en projecteert video waar je maar wil

Maak kennis met Keecker, een rijdende robot van een gelijknamig Frans bedrijf die doet denken aan Star Wars-held R2D2. Hij projecteert videobeelden waar je maar wil, of het nu op de muur van je huiskamer is of op het plafond boven je bed. Keecker speelt ook muziek en zijn sensoren en camera kunnen ook helpen bij de beveiliging van een woning. De robot meet zelfs de luchtvochtigheid en temperatuur. Hij luistert naar stemcommando's maar je kan hem ook gewoon bedienen met je smartphone. Je hebt er eentje in huis vanaf 1.790 euro.

