VIDEO. Dit waren de 10 meest waanzinnige gadgets op CES 2019 kg

11 januari 2019

18u36

Bron: CNET, The Verge 0 Multimedia CES 2019 is weer achter de rug. Op de technologiebeurs in het hartje van Las Vegas werden zoals gewoonlijk enkele waanzinnige technologische snufjes voorgesteld. We pikken er tien coole gadgets eruit: van slimme beha tot plooibare smartphone.

Plooibare smartphone

Dé topper van CES 2019 was ongetwijfeld de eerste plooibare smartphone. De ‘FlexPai’ van Chinese smartphonefabrikant Royole heeft een buigbaar amoledscherm met een schermdiagonaal van 7,8 inch (19,8 centimeter). In het midden zit een flexibel scharnier verstopt, waardoor je het ding als een boek in twee kunt vouwen. De Flexpai krijgt een adviesprijs mee van 1.300 dollar (ongeveer 1.130 euro).

Slimme beha

Deze bijzondere beha maakt het onmogelijk om ooit nog de verkeerde maat te dragen. De Soma Innofit neemt tijdens het dragen de exacte afmetingen op, zonder dat daar een meetlint aan te pas moet komen. Daarna kan je via een app meteen de juiste lingerie kopen. De Innofit is al verkrijgbaar vanaf 59 dollar (51 euro).

Tanden poetsen in 10 seconden

Twee héle minuten om je tanden te poetsen? Vergeet het: met de Y-Brush poets je niet alleen ‘handsfree’, je bent ook in tien seconden klaar. De ‘tandenborstel’ zit verstopt in een gebitje dat voorzien is van talloze kleine borsteltjes. Breng wat tandpasta aan langs de binnenkant, steek het ding in je mond en druk op start. De Y-Brush zou vanaf april op de markt komen voor 189 euro.

Nooit meer was opvouwen

De Foldimate is een prachtuitvinding als je gruwelt van het opvouwen van was. Voer de machine een stapel kleren en elk stuk komt er netjes geplooid weer uit. Volgens de fabrikant is de Foldimate in staat om “meeste types hemden, blousen of broeken” op te vouwen. Dat kan je heel wat tijd besparen - maar of veel mensen staan te springen om de adviesprijs van 980 euro op te hoesten, blijft afwachten.

Schattige robot als huisdier

Lovot doet nog het meest denken aan een kruising tussen een aapje en een pinguïn, met een zachte pels en grote ogen. De robot reageert op aanrakingen door de vijftig ingebouwde sensoren en kan mensen herkennen met behulp van drie camera’s. Het schattige ding kan dienstdoen als een ‘huisdier’ voor kinderen of een compagnon voor mensen die wat gezelschap kunnen gebruiken.

Onmogelijke veggieburger

Raar maar waar: deze hamburger stal op CES een beetje de show. De Impossible Burger bracht al eerder een vleesalternatief op de markt dat zelfs de meest verknochte vleeseters zou moeten smaken. Dit jaar werd een verbeterde versie van het goedje voorgesteld. Dat zou haast niet te onderscheiden zijn van echt rundvlees, iets dat ook VTM-journalist Kenneth Dée kon beamen, nadat hij de burger ter plaatse mocht proeven.

Printer voor je huid

De Opté Precision Skincare System zou je kunnen omschrijven als inkjetprinter voor je huid. Het toestel analyseert je huid met een camera en detecteert oneffenheden, zoals ouderdomsvlekken, puistjes of littekens. Op die plaatsen ‘print’ het kleine hoeveelheden make-up. Een beetje zoals de retoucheertool in Photoshop, maar dan in ‘t echt.

Pingpongrobot

Na de schaakrobot is hier... de pingpongrobot. De robot gebruikt drie camera’s en een flinke portie artificiële intelligentie om precies te voorspellen waar het balletje uit zal komen. Bovendien kan de machine zijn speelstijl automatisch aanpassen aan zijn tegenstander.

Volgzame koffer

De OVIS Suitcase volgt je tot het einde van de wereld. Of toch ten minste tot het einde van zijn acculeven. Het slimme koffertje is dankzij een set sensoren en camera’s in staat om zijn eigenaar te herkennen en die persoon te volgen. De batterij gaat zes uur mee.



Wanneer de koffer wordt gestolen, stuurt het meteen een notificatie naar je smartphone en activeert het de ingebouwde gps-tracker. Zo vind je ‘em makkelijk terug.

Oprolbare televisie

LG pakt uit met de ‘oprolbare’ tv: een flinterdun scherm dat zichzelf kan oprollen wanneer je het niet gebruikt. Vorig jaar werd al een prototype onthuld, maar nu wil LG de televisie ook op de markt brengen. Het scherm wordt beschikbaar in eerste helft 2019, een adviesprijs is nog niet bekend.