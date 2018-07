VIDEO. Deze interactieve pop beweegt, praat en speelt als een echte baby sam

10 juli 2018

In speelgoedwinkel Dreamland in Wilrijk werd vandaag de pop Luvabella voorgesteld. Volgens producent Spin Master is het de meest interactieve pop op de markt en beweegt, praat en speelt ze als een echte baby. Zo reageert ze als je haar kietelt, en zegt ze 'kiekeboe' wanneer je je hand van haar ogen wegtrekt. Prijskaartje? 120 euro.

