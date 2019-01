VIDEO. Deze Belgen staan op de grootste technologiebeurs ter wereld Redactie

11 januari 2019

14u00

Bron: VTM Nieuws 0

In Las Vegas is de grootste technologiebeurs ter wereld aan de gang. Op de beurs staan is niet goedkoop. De kleinste stand kost een bedrijf al gauw 5.000 euro. Toch staan er ook enkele Belgen met hun innovatieve producten.