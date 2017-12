Verslaving aan smartphone zorgt voor depressie en angsten bij tieners LB

Bron: Daily Mail 19 Thinkstock Tieners die verslaafd zijn aan hun smartphone vallen makkelijker ten prooi aan depressies, angsten, slapeloosheid en impulsiviteit. Multimedia Stellen dat tieners alsmaar meer afhankelijk worden van hun smartphone, mag intussen gelden als schoolvoorbeeld van 'een open deur intrappen'. Een nieuwe studie toont aan dat die afhankelijkheid een impact kan hebben op de hersenen van die tieners. Wanneer ze verslaafd zijn aan hun smartphone, lopen tieners een groter gevaar op depressie en angsten.

Onderzoekers van de universiteit van Seoel hebben een onevenwicht ontdekt in de hersenchemie van jongeren die verslaafd zijn aan smartphones en het internet. De wetenschappers namen hersenscans van 19 aan internet of hun smartphone verslaafde tieners en vergeleken die met de scans van 19 'gezonde' controlepersonen. Twaalf van de 19 verslaafden kregen ook negen weken therapie. Daarnaast werden ook tests afgenomen om de graad van verslaving te meten. "Hoe hoger de score, hoe ernstiger de verslaving", verklaart professor Hyung Suk Seo, auteur van de studie.

Slapeloos en impulsief

Uit de resultaten bleek dat de verslaafde tieners opmerkelijk hogere scores haalden op het vlak van depressie, angsten, slapeloosheid en impulsiviteit dan de controlegroep.

De hersenscans onthulden ook afwijkende waarden van de chemische stof die hersensignalen vertraagt en van de chemische stof die ervoor zorgt dat hersencellen elektrisch actiever worden.

De resultaten toonden bij de verslaafde tieners veel hogere waarden van de stof die hersensignalen vertraagt en veel lagere waarden van de stof die ervoor zorgt dat hersencellen actiever worden

Vorige studies hebben aangetoond dat de stof die hersensignalen vertraagt een rol speelt bij ons gezichtsvermogen, onze motorische vaardigheid en het bijsturen van onder meer angsten. De resultaten toonden bij de verslaafde tieners veel hogere waarden van de stof die hersensignalen vertraagt en veel lagere waarden van de stof die ervoor zorgt dat hersencellen actiever worden. Dit wijst erop dat die stoffen nauw verband houden met de verslaving aan de smartphone.

Denken en doen

Na de gedragstherapie bleken de waarden van voornoemde chemische stoffen te normaliseren. In de behandeling werd cognitieve therapie, waarbij de gedachten worden onderzocht, gekoppeld aan gedragstherapie, waarbij de daden worden onderzocht. Deze behandeling deelt een groot probleem op in een aantal kleinere deelproblemen, waarna gewerkt wordt aan het stilleggen van negatieve gedachtenprocessen. Na negen wekelijkse therapiesessies bleken de hersenwaarden te normaliseren.

Sociale etiquette overtreden

Een andere studie bracht vorige week aan het licht dat mensen zo afhankelijk zijn van hun smartphone, en in het bijzonder van Wi-Fi, dat ze geen graten zien in het overtreden van sociale etiquette om hun smartphone te kunnen gebruiken. Uit een onderzoek van iPass, een bedrijf dat instaat voor mobiele connectiviteit, bleek dat mensen in de meest ongepaste situaties de behoefte om hun telefoon te checken niet kunnen bedwingen.

Zeven procent doet dat tijdens het vrijen, 72 procent doet het op het toilet en 11 procent kan het zelfs niet laten tijdens een begrafenisplechtigheid. Bijna twee op de drie verklaarde zich angstig te voelen wanneer er geen wifi is. 61 procent van de bevraagden (in de VS en Europa) verklaarde dat het onmogelijk is wifi op te geven. 58 procent zou seks opgeven voor wifi, 42% zou er junkfood voor laten staan, 41% zou er de sigaret voor laten, 33% zou er alcohol voor laten staan en 31% zou er drugs voor opgeven. Een kwart van de ondervraagden zou zelfs wifi verkiezen boven een bad of douche en 19% zei wifi te verkiezen boven menselijk contact.

De dames van Kenji Minogue wisten het vier jaar geleden al: "Een koffie na het eten, ons recht van spreken, ons betaald verlof, ons één keer in de week, onze wifiverbinding? Dat pakken ze ons niet af!"