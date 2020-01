Verrassing van formaat: Sony onthult prototype van zelfrijdende auto kg

07 januari 2020

12u08

Bron: The Verge, Engadget, Sony 4 Multimedia Grote verrassing op technologiebeurs CES: Sony pakt uit met een elektrische, zelfrijdende (concept)wagen. De zogenoemde Sony Vision-S zit propvol slimme snufjes waarmee de Japanse elektronicagigant vooral wil laten zien wat het in zijn mars heeft. Het is nog maar de vraag of de auto effectief ooit op de markt komt.

Het moge duidelijk zijn: Sony wil méér betekenen dan televisies, gameconsoles en camcorders. Misschien vandaar dat het bedrijf tijdens de presentatie op elektronicabeurs CES plots met een verrassende uitsmijter kwam: een prototype van een elektrische wagen.

De Sony Vision-S zou tot op bepaalde hoogte autonoom kunnen rijden. Daarvoor beschikt de wagen maar liefst over 33 sensoren die zowel in als op het voertuig zijn bevestigd. De sensoren aan de buitenkant houden de omgeving rond de auto in de gaten en moeten een “cocon van veiligheid” creëren. De sensoren aan de binnenkant zouden kunnen herkennen welke personen of objecten zich in de auto bevinden, en hoe ze zich bewegen. Zo zou je bijvoorbeeld het ingebouwde entertainmentsysteem kunnen bedienen met gebaren in de lucht, verklaart Sony.

Entertainment

Verder beschikt de auto over een groot breedbeelddisplay in het dashboard en kleinere, ingebouwde displays voor de passagiers op de achterbank. Een groot aantal luidsprekers verspreid in de wagen zou zorgen voor geluid met een “360-gradeneffect”.

Volgens Sony zou de Vision-S tot slot beschikken over twee 200kW-motoren en trekt de wagen op 4,8 seconden op tot 100 kilometer per uur. Om het prototype te produceren sloeg Sony de handen in elkaar met andere spelers, zoals Bosch, Continental, NVIDIA en Qualcomm.

Concept

Het is onwaarschijnlijk dat de wagen binnenkort ook daadwerkelijk van de band rolt. “Dit prototype belichaamt onze bijdrage aan de toekomst van mobiliteit”, zei CEO Kenichiro Yoshida volgens The Verge. Maar tijdens de presentatie gaf Sony verder weinig details over het voertuig en liet veel vragen onbeantwoord.

Het lijkt erop dat het techconglomeraat eerder zijn vooruitgang op vlak van artificiële intelligentie en entertainmentsystemen in de verf wilde zetten met een wel heel concreet voorbeeld.